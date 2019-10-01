Опрос: Ион Чебан лидирует в рейтинге кандидатов на должность мэра Кишинева

Кандидат от партии социалистов Ион Чебан лидирует в борьбе за должность генпримара столицы. За ним следует кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Date inteligente „iData” с 25 по 30 сентября. В опросе приняли участие 1193 респондента с кишиневской пропиской. Погрешность составляет +/- 2,83%.

25,2% респондента ответили, что готовы отдать свой голос за кандидата от ПСРМ Иона Чебана. На втором месте – кандидат от блока ACUM, Андрей Нэстасе, он получил бы 18,7%. На третьем месте – бывший мэр Дорин Киртоакэ с 8,4 % голосов.

В первую пятерку вошли также бывший временный градоначальник Руслан Кодряну, который, однако, не был зарегистрирован в избирательной гонке и кандидат от партии «Unității Naționale» Октавиан Цыку.



В то же время, если бы гражданам пришлось выбирать во втором туре между Ионом Чебаном и Андреем Нэстасе, то победу на выборах одержал бы также социалист. За Иона Чебана свой голос отдали бы 36% граждан, а за Андрея Нэстасе – 33,7%.