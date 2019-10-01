Павел Филип по случаю Международного дня пожилых людей: Я знаю, что пенсии в Молдове были и остаются небольшими

1 октября Молдова отмечает Международный день пожилых людей. В связи с этим председатель ДПМ Павел Филип направил искренние поздравления старшему поколению.

"Для правительства, которое я возглавлял, социальная защита пенсионеров была приоритетом. Именно поэтому с первых месяцев мы начали работать над пенсионной реформой. В результате - за три года средняя пенсия увеличилась на 54%, а с начала этого года были увеличены пенсии для граждан, которые продолжали работать и после выхода на заслуженных отдых.

Я знаю, что пенсии в Республике Молдова были и остаются небольшими. Вот почему в прошлом году мы предложили финансовую помощь пенсионерам в размере 600 леев на Рождество и Пасху. К сожалению, в этом году новое правительство отклонило нашу идею.

Нам необходима мудрость, особенно в это непростое для страны время", - написал Павел Филип на своей странице в Facebook.