Додон принимает участие в саммите ЕАЭС в Ереване. Молдова — страна-наблюдатель

Президент Игорь Додон находится в Ереване, где проходит заседание Высшего совета Евразийского Экономического Союза. На полях саммита Додон уже провел встречу с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

“Добавил, что активизация диалога имеет место и на дипломатическом уровне: в 2017 году в Кишиневе открылось Посольство Республики Армения, а в сентябре 2019-го в Ереване начало работу Почетное консульство Республики Молдова“, – отметил президент.

Президент подчеркнул, что у наших стран имеются широкие возможности для взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сфере, особенно при наличии армянской общины Молдовы, способствующей укреплению двусторонних отношений. При этом руководитель общины Гайк Вартанян является депутатом Парламента от Партии социалистов Республики Молдова и возглавляет парламентскую группу дружбы двух стран.

Додон также пригласил Пашиняна приехать с официальным визитом в Молдова в марте 2020 года.

Глава государства сообщил, что выступит с речью на заседании саммита, в качестве президента страны-наблюдателя, а также проведет ряд встреч с рядом зарубежных лидеров.

В саммите примут участие президенты всех стран-членов Евразийского Экономического Союза: Российской Федерации Владимир Путин, Республики Беларусь Александр Лукашенко, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков, а также Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Кроме того, в Ереван прибудет Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сяньлун, с которым будет подписано соглашение о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

Евразийский экономический союз – международная организация, ставящая цель обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики государств-членов союза.

Союз был создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии и Единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана Астане и вступил в силу с 1 января 2015 года.

В 2015 году в ЕАЭС вступили Армения и Киргизия. Молдова с 2018 года имеет статус наблюдателя. Китай, Иран, Вьетнам и Куба подписали с ЕАЭС соглашения о Зоне свободной торговли. Всего о своём желании тем или иным образом сотрудничать с ЕАЭС заявили около 50 стран.