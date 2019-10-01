Примэрию Кишинева обязали восстановить в должности бывшего главу «Зеленого хозяйства» и выплатить ему полмиллиона леев

Высшая судебная палата обязала столичную примэрию восстановить в должности бывшего руководителя предприятия «Ассоциация Зеленого хозяйства» Елиферия Харуцу.

Более того, согласно решению ВСП от 25 сентября, экс-главе «Зеленого хозяйства» должны выплатить компенсацию за моральный ущерб и недополученную зарплату с марта 2018 года по настоящее время.

Как сообщает tv8.md, Елиферий Харуца обратился в суд с жалобой, в которой говорилось, что «под воздействием определенных факторов политического характера» 26 февраля 2018 года он подал запрос о переходе с должности главы «Зеленого хозяйства» на должность заместителя главы муниципального предприятия. При переходе на другую должность орган муниципальной власти без его согласия изменил индивидуальный трудовой договор, указав в нем определенный срок – с 1 марта 2018 года по 12 марта 2018 года. А на следующий день врио генерального примара Сильвия Раду отправила его в отставку, обосновав свое решение тем, что срок договора истек.

Елиферий Харуца потребовал в суде выплатить ему всю недополученную зарплату после увольнения, а также моральный ущерб в размере 50 тысяч леев. В ноябре 2018 года суд сектора Рышкановка признал обоснованность исковых требований Харуцы. Тогда же примэрию обязали восстановить его в должности, выплатить ему недополученную зарплату, рассчитанную до дня его возвращения на работу, а также моральный ущерб в размере 30 тысяч леев.

Муниципальные власти обжаловали это решение в Кишиневской апелляционной палате. Однако судьи отклонили апелляцию примэрии, став на сторону уволенного чиновника. Высшая судебная палата также оставила в силе решение суда первой инстанции.

Таким образом, Элиферий Харуца должен быть восстановлен в должности главы муниципального предприятия «Ассоциация зеленое хозяйство». Кроме того, примэрия обязана выплатить ему 30 тысяч леев в качестве компенсации морального ущерба, а также всю недополученную за это время зарплату, начиная с марта 2018 года – на сегодняшний день это несколько сотен тысяч леев.

Согласно декларации о доходах, в 2017 году Элиферий Каруца получил зарплату в 327 тыс. леев. Таким образом, за полтора года его зарплата составляет около полумиллиона леев.