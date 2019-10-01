Эксклюзив: Новые имена в деле о рейдерском захвате «Элата» (2 Видео)

Мы продолжаем беседу с Ларисой Нефёдкиной, обманутой вкладчицей торгового центра «Элат», жертвой рейдерского захвата, осуществленного, по ее словам, ОПГ, куда входят Михаил Айзин по кличке Китаец и Семен Шпигель по кличке Сима.

– За пять месяцев до продажи «Элата» мы с дочерью Эльвирой одолжили Леониду Волнянскому, тогдашнему основному акционеру «Элата», большую сумму денег, потому что к тому времени у него обнаружили рак в тяжелой стадии, и ему, не гражданину Израиля, нужно было тратить большие деньги на лечение там, - рассказала собеседница.

Когда по прошествии некоторого времени Нефёдкина устала просить у Айзина и Шпигеля вернуть деньги, и заявила, что подает в суд, Шпигель ей ответил: «У тебя все равно ничего не получится, потому что у тебя денег нет». И в какой-то момент отпустил фразу: "Даже если бог спустится на землю, я долг ей не отдам".

- Была и другая возможность вернуть деньги, потому что Волнянский продал принадлежащий ему участок некоему Андрею Гаргалыку, который на тот момент еще не оплатил покупку. Волнянский просил Гаргалыка отдать деньги не ему, а мне, так как он, Волнянский, был мне должен, - заявила Нефёдкина.

Гаргалык сказал, чтобы Нефёдкина сделала доверенность на получение принадлежащих Волнянскому денег. Три года подряд снова и снова она оформляла эту доверенность, но денег Гаргалык так и не вернул.

– Потом мне уже было не до этого долга. От рака умерла дочь, после чего я серьезно заболела. У меня повысился уровень сахара в крови, я теперь не вижу на один глаз. Но в этом году, в феврале, я пришла к Гаргалыку и сказала: «Ты обещал мне и Волнянскому вернуть долг после того, как перепродашь участок земли». На что Гаргалык ответил, что участок продал не он, а банк, которому он его заложил. Но когда Гаргалык закладывал землю банку, то получил два миллиона, следовательно, у него была возможность отдать долг. Я не понимаю, у него же самого есть дети, и как он не захотел осознавать, что средства с этого долга должны пойти на обучение моих двух внучек, которые учатся и работают за рубежом, совсем одни?! – рассказывает Лариса Нефёдкина.

Затем Гаргалык стал от Нефёдкиной скрываться.

– У меня сложилось впечатление, что это некая схема – Волнянского «кинули» и Михаил Айзин с Семеном Шпигелем, и Андрей Гаргалык. Причем, Леонид был очень уважаемым бизнесменом в нашей стране, удостоенным многих наград и поощрений, - комментирует собеседница.

Она писала жалобы всем представителям высшей власти Молдовы, даже была на приеме у президента Игоря Додона. Но результата нет до сих пор.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что к преступной схеме по отъему торгового центра «Элат» причастны судебный исполнитель Джордже Боцан и прокурор Адриана Бецишор.