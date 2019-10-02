Андрей Нэстасе о примэрии: Лекарства больше не помогают. Требуется хирургическое лечение

Кандидат от Избирательного блока ACUM DA и ПДС на должность генерального примара муниципия Кишинев Андрей Нэстасе говорит, что Примэрия муниципия Кишинев является „довольно больным” административным органом. „Лечение, которое требуется, является хирургическим, лекарства больше не помогают”.

Андрей Нэстасе заявил на пресс-конференции, что его программа деятельности в Примэрии Кишинева структурирована в виде пирамиды, на вершине которой находятся жители столицы, передает IPN. Андрей Нэстасе утверждает, что если в ближайшие пять-десять лет не будут внесены изменения, Кишинев рухнет.

По словам кандидата, роль примара заключается в том, чтобы обеспечить концепцию развития города, а команда, с которой он возглавит примэрию, должна реализовать желания людей. „Хроническая бедность и коррупция - вот что оставил олигархический режим жителям столицы”, - заявил Андрей Нэстасе.

В своей деятельности во главе муниципия Андрей Нэстасе намерен увеличить социальную ответственность в развитии города. Кандидат ACUM обещает назначить вице-примара, который будет заниматься проблемами пригородов. Частью его работы будет также и принятие передовой практики из развитых городов, что город стал современным. Профессионалы останутся работать в местной администрации, а коррумпированные чиновники будут уволены.