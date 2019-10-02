Глава Высшей судебной палаты Ион Друцэ подал в отставку

Ион Друцэ сегодня подал в Высший совет магистратуры ходатайство об отставке с поста председателя Высшей судебной палаты. По словам исполняющего обязанности председателя Высшего совета магистратуры Дорела Мустяцэ, его просьба будет рассмотрена на заседании Совета. Однако дата следующей встречи еще не установлена.

“Сегодня, после 16:00, Высший совет магистратуры получил прошение г-на Иона Друцэ об отставке с поста председателя Высшей судебной палаты”, – подтвердил Дорел Мустяцэ.

В конце прошлой недели прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в доме председателя ВСП. Против него возбуждено уголовное дело в связи с “незаконным обогащением”.

Если судья будет признан виновным в совершении преступления, ему грозит штраф в размере до 500 тысяч леев или лишение свободы на срок до 15 лет. В обоих случаях он будет лишен права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

На Иона Друцэ заведено уголовное дело. Основанием для его возбуждения стал результат проверок Службы информации и безопасности, приобретений недвижимости Друцэ и членами его семьи, в период с 2016 по 2019 годы. Обнаружились существенные расхождения между задекларированными доходами и стоимостью приобретенной собственности. Опираясь на эту информацию и запрос врио генпрокурора Высший совет магистратуры лишил главу Высшей судебной палаты Иона Друцэ иммунитета.

Иона Друцэ назначили главой ВСП в апреле 2018 года. 25 июня этого года его временно отстранили от должности. Однако Друцэ оспорил решение ВСМ в Апелляционной палате и уже в июле он вернулся на должность главы Высшей судебной палаты.