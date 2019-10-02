Эксперт рассказал, станет ли США содействовать Молдове в расследовании «кражи века»

Эксперт рассказал, могут ли США помочь Молдове расследовать кражу миллиарда по просьбе Санду и Нэстасе.

В ходе визита в Вашингтон молдавская делегация во главе с премьер-министром Майей Санду обратилась к ФБР, ЦРУ и Департаменту юстиции США с просьбой помочь в расследовании дела о хищении из банковской системы Молдовы. Вице-президент Майк Пенс, который встречался с нашей делегацией, заявил, что власти США проанализируют просьбу Молдовы.

Что стоит за обещанием Пенса и готовы ли США откликнуться на просьбу Молдовы и оказать содействие в расследовании «кражи века», рассказал экс-замминистра иностранных дел, советник первого президента Молдовы, доктор международного права, профессор Николай Осмокеску.

- Чтобы США решили заняться следственными действиями по делу о краже из нашей банковской системы, это исключено, - категорично заявил юрист-международник Николай Осмокеску в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Эксперт пояснил это тем, что мы два суверенных государства, и у Молдовы и США две разные власти. И как Молдова, так и США ограничены в своих полномочиях – то есть, существуют определенные действия, которые могут совершаться на территории другого государства, и которые не могут.

- Заявление данного официального лица о том, что они обсудят этот вопрос, означает с чисто дипломатической точки зрения «мы посмотрим», то есть, ни да, ни нет. Следует понимать, что этот вопрос они рассмотрят, и где возможно и сочтут необходимым, окажут помощь, - пояснил Осмокеску.

Юрист рассказал, как работает юстиция в США – есть дела, подконтрольные окружным властям, есть судебная власть, действующая в рамках штата, и есть преступления, требующие применения федерального закона. Полномочия американских правоохранителей разграничены очень строго, и у ФБР, и у прокуроров, и у ЦРУ. Поэтому вице-президент и дал столь дипломатичный ответ, не означающий в принципе ничего конкретного.