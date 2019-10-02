Валериу Мунтяну возмущен тем, что ПСРМ распечатала предвыборные материалы в том числе и на русском языке

Либерала оскорбили до глубины души. Валериу Мунтяну верен себе - либерал, успевший перебрать несколько министерств, в каждом из которых он не добивался ничего путного, теперь серьёзно озабочен тем, что кандидат на должность примара от социалистов Ион Чебан распространяет свои материалы... в том числе на русском языке. Вы не ослышались - речь не о том, что Чебан распространяет материалы ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Речь о том, что, в отличие от националистов, кандидат от ПСРМ думает о всех людях и пытается ознакомить со своей программой всех без исключения. Именно это и возмущает Мунтяну, который считает, что граждане Молдовы, которые вполне хорошо относятся к русскому языку, должны быть ущемлены в правах. В общем, судите сами.