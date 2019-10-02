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Общество
Регина Апостолова останется в СИЗО
02.10.2019

Запрос адвокатов был отклонен. Регина Апостолова остаётся под арестом - сегодня магистры отклонили запрос адвокатов Апостоловой, которые были не прочь добиться её помещения под домашний арест, как это случилось с Таубер. Но не прошло - Апостолова останется в СИЗО, как минимум, на ближайший период.

Напомним, что сразу после задержания немолодой уже Апостоловой стало плохо, ее даже пришлось интернировать, сообщает телеканал Publika. Она была задержана ровно 15 дней тому назад - в понедельник, 16-го сентября. Как и Таубер, Апостоловой инкриминируется участие в краже миллиарда, одним из главных бенефициаров которой был, судя по всему, их партийный шеф Илан Шор.


 
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