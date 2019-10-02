Пока Илан Шор скрывается от молдавского правосудия, супруга Жасмин скучает по его объятьям и страстным поцелуям

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Артистка скрашивает свое одиночество походами по модным бутикам и фотосессиями...до поры до времени
Ох, не хорошо разбивать семейные пары. Как правило, вынужденная разлука ни к чему хорошему не приводит, а семейная лодка разбивается о скалы жизни на расстоянии. С тех пор как Илан Шор бежал из Молдовы и вынужден скрываться от молдавского правосудия, его брак, судя по всему дал трещину.
Супруга экс-депутата, чтобы окончательно не впасть в депрессию из-за Дамоклова меча нависшего над горячо любимым мужем вынуждена развлекаться на музыкальных фестивалях, флиртовать и весело проводить время в объятиях других мужчин. Да и на страницах российского глянца Жасмин появляется с семье не в полном составе, а только с детьми.
А недавно артистка в своем микроблоге призналась, что уж очень не хватает ей объятий и страстных поцелуев супруга.
Под каждым постом, как и полагается замужней даме, умное высказываниеФото: Соцсети
«Каждой женщине нужен такой мужчина, который испортил бы её помаду, но не тушь», - объясняет брошенная на произвол судьбы певица.
Это не просто умное высказывание замужней дамы, похоже, что это вполне громкое заявление и укор беглому супругу. К слову, Шору не помешало бы вместо стримов на facebook, в которых он уверяет, что «Молдова больше, чем кажется на карте», почаще заглядывать в Instagram супруги. Хотя бы в Instagram.
Пропускает все важные события в семье
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