Искусство икебаны, продемонстрированное в Кишиневе учителем самой стариной японской школы

14 японских цветочных композиций икебаны были продемонстрированы в Кишиневе в ходе творческого семинара, посвященном Дням японской культуры. „Икебана является частью нашей традиции, и мы хотим показать и молдавскому народу красоту этих цветочных композиций”, - заявил для IPN Посол Японии в Республике Молдова Масанобу Йоший.

„У нас есть традиционная культура и современная культура. Икебана является частью традиционной культуры. В следующем году в Японии состоятся Олимпийские игры, и через икебану мы хотим показать гостеприимство японского народа, которое сегодня мы привезли в Кишинев”,- сказал Масанобу Йоший.

Посол Японии добавил, что надеется, что молдаване увидят в сегодняшней демонстрации духовную сторону японской культуры. „Цветочная композиция прекрасна, но я хотел бы, чтобы молдаване понимали гармонию между пространством и природой и ее простоту”, - сказал японский посол. Он отметил, что икебана появилась в VI веке, и с большим усилием техника составления цветочных композиций сохранилась.

Технику составления цветочных композиций икебаны продемонстрировал профессор Хиротака Фурукава, который является представителем самой стариной школы „Икенобо” в Японии. „Я являюсь представителем школы с 550-летней традицией в икебане. Я хочу принести вам радость через эти композиции и вернуть вам красоту японских традиций”, - сказал Хиротака Фурукава.

Председатель Восточноевропейского филиала Института икебаны „Икенобо” Анжела Лобастов заявила в ходе мероприятия, что благодаря присутствию и руководству японских учителей, искусство икебаны значительно продвинулось в Республике Молдова. „Мы периодически проводим курсы икебаны в Кишиневе, а в итоге студенты получают дипломы”, - сказала Анжела Лобастов.

События, проведенные в рамках Дней японской культуры, продолжатся выставкой икебаны „Икенобо” с 3 по 6 октября в вестибюле Гостиницы Jolly Alon и еще двумя творческими мастерскими.