Александр Слусарь: Первым виновным в банковском мошенничестве является Дорин Дрэгуцан

Председатель парламентской следственной комиссии по расследованию банковского мошенничества Александр Слусарь утверждает, что первым лицом, виновным в мошенничестве в банковской системе, является бывший президент Национального банка Дорин Дрэгуцан. По его мнению, схема кражи с юридической точки зрения была предложена именно Дорином Дрэгуцаном. Затем должно ответить за свои действия и бездействие правительство Лянкэ с тогдашними министрами Анатолием Арапу и Андрианом Канду. Заявления были сделаны в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

Александр Слусарь утверждает, что, когда началась процедура рейдерской атаки не только на банковскую систему, но и на страховую систему, злоумышленники не знали, каким будет конец этой игры. „Аппетит приходил постепенно. То есть, насколько росла немощность государственных учреждений, или по мере того, как эти учреждения постепенно были захвачены, аппетит рос. И от идеи взять под контроль Banca de Economii, они достигли девальвации трех банков. От этого пошла идея о валютных ресурсах Национального банка чтобы, в конце концов, все эти кражи были положены на плечи граждан в двойном размере”, - заявил политик.

По словам Александра Слусаря, схема мошенничества, с юридической точки зрения, была предложена бывшим губернатором Национального банка Дорином Дрэгуцаном, была поддержана Андрианом Канду, тогда министром экономики, гарантии были подписаны бывшим министром финансов Анатолием Арапу, а решение правительства о предоставлении государственных гарантий было подписано бывшим премьер-министром Юрием Лянкэ. „Из прокуратуры мне сообщили, что уголовное дело переосмыслено с августа 2019 года, и по этим фактам возбуждено уголовное дело, и все материалы комиссии прилагаются к нему”, - заявил председатель комиссии.

По его мнению, первым виновным во всем банковском мошенничестве и первым, кто должен быть привлечен к ответственности, является бывший президент НБМ Дорин Дрэгуцан. После него к ответственности необходимо привлечь правительство Лянкэ за предоставление государственных гарантий без контроля в трех мошеннических банках. „Когда вы приходите и говорите, что у трех банков нет ликвидности, денег нет, и через три недели мы видим, что из страны выходит 25 млрд. леев, это что?”,- задался вопросом депутат.

В то же время Александр Слусарь сказал, что потребовал от прокуратуры информацию о предполагаемой причастности фирмы мужа председателя парламента Зинаиды Гречаный к краже миллиарда. „Учитывая тот факт, что существует общественный интерес, сегодня комиссия направила ходатайство правоохранительным органам в отношении этой фирмы, якобы связанной с мужем Зинаиды Гречаной”, - заявил политик.