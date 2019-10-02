Кишинев попал в российский рейтинг десяти наиболее привлекательных для туризма городов СНГ

Кишинев включен в рейтинг 10 наиболее привлекательных городов СНГ для туристических мероприятий и экскурсий, согласно российскому туристическому порталу «TurStat».

Среди наиболее популярных – города Минск, Астана, Ереван, Баку. Рейтинг был разработан на основе анализа популярности туристических направлений в осенний период текущего года, информирует moldpres.md

Туристы посещают города СНГ осенью, как правило, в выходные дни, а экскурсанты предпочитают туры на неделю и больше. Портал отмечает, что одним из наиболее популярных мероприятий для иностранцев является День вина, которое проходит 5-6 октября в Республике Молдова. Туристы тратят на поездки в города и страны СНГ от 40 до 100 долларов США ежедневно на проживание и питание.

Туризм становится отраслью, которая играет растущую роль в молдавской экономике, несмотря на то, что эта область не используется в полной мере.

По данным Национального бюро статистики, только в 2018 году Молдову посетили 4,3 млн. иностранных граждан, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. В структурах по размещению туристов в первые шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано более 156,4 тыс. туристов, из которых 78,9 тыс. иностранных туристов. Самая значительная доля в общем количестве иностранных туристов, размещенных в коллективных структурах по приему туристов, пришлась на туристов из Румынии (27,0%), Украины (11,9%), Российской Федерации (7,9%), США (6,1%), Германии (4,6%) и Италии (4,5%). Кроме того, в первой половине текущего года туристические агентства и туроператоры предоставили туристические услуги 151,6 тыс. туристам и экскурсантам, что на 12,2% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

В мае 2019 года Республика Молдова была впервые избрана вице-председателем Комиссии ООН по Европе в уставных органах Всемирной Туристической Организации (ВТО) на 64-м заседании комиссии по Европе ВТО. Кроме того, Республика Молдова была избрана и в качестве члена двух рабочих комитетов ВТО – Статистического комитета счет спутника в туризме и Комитета по туризму и конкурентоспособности.