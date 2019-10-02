В преддверии национального Дня вина выпустили путеводитель лучших молдавских вин

Путеводитель лучших молдавских вин выпустили в преддверии национального Дня вина. В нем значится 50 наименований напитка, отобранных на 25 предприятиях. Впервые буклет выпустили на двух языках - румынском и английском. Всего напечатали четыре тысячи экземпляров, которые распространят по отелям и ресторанам, а также в самолетах.

"Выбор наименований принадлежит мне, но я проконсультировался с экспертами, в том числе с сотрудниками Национального офиса виноградника и вина, с виноделами и сомелье", - сказал автор брошюры Андрей Чуботару.

В брошюре также есть информация о главных сортах молдавского винограда и об этно-гастрономическом туризме.

"Описание Молдовы, географические зоны, местные сорта - это все там есть, потому что сейчас к этой информации повышенный интерес", Андрей Чуботару.

На презентации путеводителя присутствовала и министр сельского хозяйства Джорджета Минку.

"Этот путеводитель - визитная карточка качества нашего вина. У нас очень хорошие вина, но не все о знают об их качестве, лишь эксперты, но не рядовые граждане", - рассказала Джорджета Минку.

Между тем, сами специалисты отметили, что брошюра получилась слишком сжатой.

"Мне очень нравится это руководство, но оно небольшое по объему, нужно более широкое. Здесь включены и маленькие, и средние, и крупные винодельни", - сказала эксперт в винодельческой области Елизавета Бряхнэ.

В ближайшее время путеводитель переведут и в электронный вариант. Выпустили его при содействии Национального офиса винограда и вина, и финансовой поддержки USAID и правительства Швеции.