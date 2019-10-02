Скандал на дебатах: Валерий Клименко вознамерился дать «в морду» конкуренту

Двое кандидатов в примары Кишинева чуть не подрались. Инцидент произошел в телеэфире во время предвыборных дебатов на канале TV8. Речь идет о кандидатах от партии «Шор» Валерии Клименко и Андрее Доникэ от партии «Сперанца-Надежда».

Клименко пригрозил Доникэ физической расправой, спросив, хочет ли тот «по морде», в ответ на заявления Доникэ о том, что Клименко и вся его команда «воры».

Все началось с того, что Клименко, будучи недоволен предвзятым, по его мнению, отношением со стороны ведущей Марианы Рацэ, решил удалиться из студии. И тут Доникэ принялся бросать оскорбительные реплики ему во след.

– Хочешь получить по морде? – отреагировал Клименко.

К счастью, все обошлось без рукоприкладства.