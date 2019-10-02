Здоровье В Молдове более 46 000 хронических алкоголиков Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты опубликованным в контексте отмечаемого 2 октября Национального дня без алкоголя, в Молдове 46 169 граждан страдают хроническим алкоголизмом. По данным Национального агентства общественного здоровья, Республика Молдова входит в число стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения в мире. Согласно Глобальному отчету о потреблении алкоголя и здоровье, в 2016 году в Молдове ежегодное потребление алкоголя составило 15,2 литров на одного человека.

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