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Здоровье
В Молдове более 46 000 хронических алкоголиков
02.10.2019

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты опубликованным в контексте отмечаемого 2 октября Национального дня без алкоголя, в Молдове 46 169 граждан страдают хроническим алкоголизмом.

По данным Национального агентства общественного здоровья, Республика Молдова входит в число стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения в мире.

Согласно Глобальному отчету о потреблении алкоголя и здоровье, в 2016 году в Молдове ежегодное потребление алкоголя составило 15,2 литров на одного человека.


 
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