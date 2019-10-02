Кто погиб в «Порше», хозяйка которого врезалась в троллейбус в Кишиневе – в результате пострадали 20 человек

По неофициальном данным, Светлана Унгуряну была в состоянии «тяжелого алкогольного опьянения»

Резонансная авария, которая произошла в Кишиневе в минувший понедельник, до сих пор будоражит общественность, поскольку нет ответов на главные вопросы, связанные с этим жутким ДТП (полный перечень вопросов ЗДЕСЬ). Власти предпочитают абстрактно рассуждать об ужесточении наказания, забывая, что автоледи Светлана Унгуряну к трагедии в понедельник подвели вполне конкретные люди – от тех, кто «отмазывал» ее до тех, кто «крышевал».

Один из главных вопросов, на который до сих пор нет внятного ответа, кто тот погибший пассажир, который ехал в «черный» понедельник вместе с гражданкой Унгуряну в «Порше»? Кто погиб? Почему имя этого человека не разглашается? Подобная скрытность породила нехорошие слухи: говорят, что это близкий родственник одного из высокопоставленных чиновников от АКУМ (вот, говорят, не зря адвокатом Унгуряну нанят Владимир Коваль, отец министра юстиции Олеси Стамати). Так ли это? Если «да», то необходимо объяснение, как он попал в этот чертов автомобиль и что его связывало с «гонщицей». Если «нет», то почему его имя до сих пор не было оглашено?

По другой версии, это был один очень известный бизнесмен (прилагалось даже слегка смазанное фото). Но он во вторник живой-здоровой… пришел в нашу редакцию, официально заявив, что не имеет к Светлане Унгуряну никакого отношения.

И вот, наконец, стало известно, что он родом из села Мэкэрешть Унгенского района. Сестра погибшего сообщила, что не знает виновницу аварии и не представляет, что её могло связывать с братом. Погибший был разведён, у него остался 5-летний ребёнок, передаёт publika.md. Напомним, что мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле Porsche, который на высокой скорости въехал в троллейбус на перекрёстке улиц Алба-Юлия и О. Гибу столичного сектора Буюканы. То есть, простой сельский парень? Кто в это верит? И, главное, как он оказался в автомобиле? Не знает никто.

Второй немаловажный вопрос: в каком состоянии была Светлана Унгуряну в момент столкновения? Нестись белым днем со скоростью за 100 км/ч по улицам Кишинева – это, вообще, как?

По неофициальным данным портала AutoBlog.MD, уровень алкоголя у Унгуряну составлял на момент аварии 1,28 мг на литр выдыхаемого воздуха, что значительно выше нормы, установленной законом! Более того, врачами это квалифицируется, как «тяжелое алкогольное опьянение».

Еще раз: это НЕОФИЦИАЛЬНАЯ информация портала AutoBlog.MD. Но другой-то нет, все, как воды в рот набрали. Следует отметить, что информация о результатах экспертизы будет предоставлена во время пресс-брифинга, который пройдет сегодня.

Ждем ответов на эти вопросы от сотрудников правоохранительных органов, от властей, от хоть кого-то ОФИЦИАЛЬНОГО, чтобы не плодить слухи. А чем больше будет длиться молчание, тем больше будет досужих разговоров.

ЛЕОНИД РЯБКОВ