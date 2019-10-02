Парламент рассмотрит пакет законов в поддержку пожилых людей

Пакет законопроектов, разработанный главой госдуарства и направленный на поддержку пожилых людей, одобрен во всех профильных парламентских комиссиях и готов к слушаниям в парламенте. Согласно первой инициативе, в период отопительного сезона пожилым людям повысят компенсационные надбавки.

Второй законопроект предполагает, что в случае смерти одного из супругов второй в течение определенного времени сможет получать его пенсию в полном размере.

По словам президентского советника по социальной политике Виорики Думбрэвяну, поддержка пожилых людей- одна из приоритетных задач. Отдельное внимание уделено увеличению компенсаций в отопительный период.

Что касается второго законопроекта, то в случае преждевременной смерти получателя пенсии его супруг или супруга будет получать ежемесячное пособие в размере пенсии до истечения пятилетнего срока с момента получения права на пенсию ее получателем.

Кроме этих двух инициатив президента, парламент уже одобрил проект закона об индексации пенсий дважды в год. По словам Виорики Думбрэвяну, этот закон будет способствовать снижению неравенства между получателями больших и маленьких пенсий.

В свою очередь, вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат от ПСРМ Владимир Односталко подчеркнул, что озвученные инициативы - не последние, направленные на социальную поддержку граждан страны.

Согласно данным Национальной кассы социального страхования в 2019 году в Молдове получателями пенсий являются 703 тысячи граждан, пособия получают еще 60 тысяч человек. По информации Национального бюро статистики, в первом полугодии 2019 года прожиточный минимум для пожилых людей составил 1726 леев 50 банов, при этом средний размер пенсии по стране достиг 1895 леев 10 банов.