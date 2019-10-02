Новый серьезный инцидент в Кишиневском аэропорту: диспетчер забыл освободить взлетно-посадочную полосу от спецтранспорта

В это время взлетал самолет авиакомпании Fly One. Согласно аудиозаписи, опубликованной в Фэйсбуке бывшим главой MoldATSA Сорином Стати, Airbus 319 с идентификационным номером 5F 131 вылетал из Кишинева в Москву в 18:01, и сумев избежать катастрофы, сообщает cotidianul.md.

На записи слышно, как один из пилотов упрекает управлявшего полетом, за то, что он был вынужден взлетать между несколькими транспортными средствами, спрашивая его, нормально ли это.

Спустя несколько секунд, в течение которых управляющий полетом находился в замешательстве и не отвечал, пилот снова сказал ему, что на взлетно-посадочной полосе в момент взлета находились три машины.

«При взлете диспетчер /управляющий полетом забыл освободить взлетно-посадочную полосу от спецтранспорта/грузовиков, которые очищали поверхность полосы. Эта процедура выполняется постоянно после определенного количества взлетов и посадок, чтобы исключить опасность, что определенные объекты, которые могут быть на взлетно-посадочной полосе, могут быть затяны воздушным потоком в двигатели самолета или повредят шасси», - отметил Стати.

Напомним, что 23 июня воздушное судно А-320, принадлежащее авиакомпании Air Moldova, едва не столкнулось в воздухе с другим самолетом, который летел с аэродрома в Вадул-луй-Водэ.