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Клеопатра Стратан: «Я всегда буду папиной девочкой»
03.10.2019

Артистка обожает своего отца. Не секрет, что успехом Клео обязана своему знаменитому отцу. Именно Павел Стратан вывел трехлетнею малышку Клео на большую сцену. Благодаря хиту "Гицэ" девчушку в розовых очках в платочке и платьице в горошек с огромным чемоданам в руке узнала и полюбила не только вся страна, но и ближнее зарубежье.

А сама Клео неоднократно попадала в Книгу рекордов Гинесса. Да, что уж там, о ней написали даже в учебнике по бельгийскому языку.

Клеопатра, добившись успеха на родине, решила выйти и на российский рынок с новым хитом "Анжела", который юная артистка, к слову, впервые исполнила на русском языке.

Естественно, дорогой папа всегда рядом и во всем поддерживает свою талантливую дочку. Неудивительно, что у девочки с отцом сложились доверительные отношения и для Клео папа еще и настоящий друг. О чем она неоднократно заявляла в своих интервью.

Недавно артистка в своем микроблоге опубликовала трогательный снимок с любимым папой.

Фото: vipmagazin

Фото: vipmagazin

"Прошло столько времени! 14 лет. Я всегда буду папиной девочкой", - подписала снимок из серии "тогда и сейчас" Клео.

Похоже, что Клео очень любит своего отца и для нее он идеал мужчины. Что е девчушке будет непросто найти подходящего на роль мужа мужчину. Хотя может в очередной раз психологи ошиблись.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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