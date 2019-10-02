РФ намерена инициировать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе в Колбасне

Глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкирх заявил, что большая часть боеприпасов, находящихся на складе в Колбасне, будет уничтожена на месте.

«Дискуссии об уничтожении на месте боеприпасов, находящихся на складе в Колбасне, ведутся, поскольку большая их часть небезопасна для транспортировки в Российскую Федерацию. Это старые боеприпасы, и мы не можем исключать возникновения опасности при их перевозке», - сказал Нойкирх.

По его словам, в 2002-2003 гг. ОБСЕ способствовало выводу в Российскую Федерацию более 20 тыс. тонн боеприпасов и оружия со склада в Колбасне. «Осталось еще 20 тонн боеприпасов. В 2002-2003 гг. ОБСЕ способствовало вводу средств по уничтожению нетранспортабельных боеприпасов, средства, которые не использовались и были отозваны. Мы можем применить теперь этот метод для уничтожения нетранспортабельных боеприпасов», - отметил глава Миссии ОБСЕ в Молдове.

В августе 2019 года российский министр обороны Сергей Шойгу объявил в Кишиневе, что Российская Федерация намерена инициировать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе в Колбасне. Эксперты утверждают, что это крупнейший военный склад в Восточной Европе.