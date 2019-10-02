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Председателя Высшей судебной палаты задержали на 72 часа
02.10.2019

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры задержали председателя Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Друцэ на 72 часа.

Сегодня, 2 октября, председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ допросили и после этого задержали – его подозревают в «незаконном обогащении». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

- В среду, 2 октября, Антикорупционная прокуратура объявила о задержании на 72 часа председателя Высшей судебной палаты Молдовы Иона Друцэ в результате допроса и на основе обнаружения в рамках обысков в кабинете и по месту жительства объектов, по поводу которых есть обоснованное подозрение в незаконном обогащении, - говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры отметили, что задержание необходимо, учитывая тот факт, что Друцэ, «пользуясь своим статусом, может повлиять на других людей, которых предстоит допросить в рамках расследования». Остальные детали в прокуратуре пообещали сообщить позже.

По запросу и. о. генпрокурора Иона Робу 24 сентября Высший совет магистратуры снял иммунитет с Друцэ. Тогда же Антикоррупционная прокуратура завела на него уголовное дело по факту незаконного обогащения, а сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры провели обыски в кабинете главы ВСП. В конце прошлой недели были также проведены обыски по месту жительства Друцэ. В ходе обысков прокуроры обнаружили и конфисковали деньги неизвестного происхождения, компьютер и различные документы.

По данным прокуратуры, основой для возбуждения уголовного дела стало сообщение Службы информации и безопасности (СИБ), которая проанализировала данные об имуществе судьи и его родственников, приобретенном в 2016-2019 годах.

- Выявлено существенное расхождение между законными доходами семьи Друцэ, указанными в декларациях, и стоимостью имущества, которым они владеют, - отметили в генпрокуратуре.

Друцэ грозит штраф до 500 тыс. леев или 15 лет тюрьмы. В любом случае, ему запретят занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

Сам Друцэ опротестовал в Апелляционной палате снятие с него иммунитета. А 29 сентября он подал в отставку с поста главы ВСП, однако Высший совет магистратуры ее еще не утвердил.


 
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