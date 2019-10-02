Стало известно имя мужчины, погибшего в автомобиле Porsche

Семья оплакивает потерю чада. Сергей Киба - именно так звали 34-летнего мужчину, который скончался в понедельник на пассажирском кресле внедорожника Porsche, на огромной скорости врезавшегося в троллейбус. Он родом из Унген, село Мэкэрешты - но в какой степени родства находились дама за рулем по имени Светлана и погибший мужчина, не сообщается.

Возможно, он был просто почти случайным попутчиком - например, получил заказ на выполнение некоторых работ в ее жилище и им потребовалось съездить на этом злополучном Porsche за какими-нибудь рабочими материалами, точной информации по этому поводу нет. Возможно, её сообщит виновника аварии, которая, как заверяют врачи, чувствует себя несколько лучше.

Так или иначе, человека также уже нет, и десятки друзей шокированы его трагическим уходом из жизни - об этом красноречиво свидетельствуют публикации в социальной сети Facebook. Судя по фотографиям в профиле, у Сергея остался ребенок.