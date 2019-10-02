2 Октября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Стало известно имя мужчины, погибшего в автомобиле Porsche
02.10.2019

Семья оплакивает потерю чада. Сергей Киба - именно так звали 34-летнего мужчину, который скончался в понедельник на пассажирском кресле внедорожника Porsche, на огромной скорости врезавшегося в троллейбус. Он родом из Унген, село Мэкэрешты - но в какой степени родства находились дама за рулем по имени Светлана и погибший мужчина, не сообщается.

Возможно, он был просто почти случайным попутчиком - например, получил заказ на выполнение некоторых работ в ее жилище и им потребовалось съездить на этом злополучном Porsche за какими-нибудь рабочими материалами, точной информации по этому поводу нет. Возможно, её сообщит виновника аварии, которая, как заверяют врачи, чувствует себя несколько лучше.

Так или иначе, человека также уже нет, и десятки друзей шокированы его трагическим уходом из жизни - об этом красноречиво свидетельствуют публикации в социальной сети Facebook. Судя по фотографиям в профиле, у Сергея остался ребенок.


 
Количество просмотров:
170
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.