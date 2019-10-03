В Молдове может появиться штраф в 5 миллионов евро

Даешь больше штрафов! Министерство юстиции предлагает законопроект, согласно которому штрафы в Республике Молдова могут достичь просто-таки астрономических значений - до пяти миллионов евро. Конечно, такие наказания будут применяться не за все нарушения, а лишь за определенные, но тенденция достаточно красноречива.

Штраф в пять миллионов леев будет применяться в случае нарушений касаемо отмывания денег и финансирования терроризма - в этих ситуациях речь также идет об огромных деньгах в обороте, и, по замыслу авторов проекта, соответствующими должны быть и финансовые наказания.

Пять миллионов евро - это максимальное наказание, выплачиваться оно будет, разумеется, в леях - а злые языки уже шутят, что можно будет, дескать, украсть миллиард, заплатить пять миллионов штрафа и спокойно жить дальше. Любопытно, что документ опубликован на сайте Сообщества Адвокатов Молдовы, а вот на сайте министерства юстиции, равно как на сайте службы по борьбе с отмыванием денег (spcsb.cna.md) его нет.

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