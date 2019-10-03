Майя Санду потребовала ужесточить наказание за вождение в пьяном виде

Аварию, произошедшую в секторе Буюканы обсудили сегодня и в рамках заседания правительства. Премьер Майя Санду потребовала ужесточить наказания в отношении безответственных водителей - а заодно и чиновников, смотрящих на нарушения сквозь пальцы.

"Мы увидели, как дорого нам обходятся слабые, безответственные и уязвимые институты власти. Мы еще раз убедились в том, что коррупция убивает. Как и вы я задаюсь вопросом, как случилось, что ее допускали к вождению автомобиля?", - сказала Майя Санду.

"Мы начали служебное расследование. Оценим корректность и законность действий сотрудников полиции, которые ранее фиксировали нарушения данного водителя. Проверим, насколько правильной была квалификация нарушений и наказания за них. Выясним, не было ли тут послаблений при подсчёте штрафных пунктов", - заявил госсекретарь МВД Януш Ерхан.

По словам врачей, чтобы достичь такого уровня содержания алкоголя в крови, человек в течении двух часов должен выпить не менее двадцати стаканов вина. Состояние при этом будет близким к алкогольной коме, и говорить об адекватности действий не приходится.

" ..... По имеющейся классификации, это третья стадия алкогольного опьянения. На этой стадии наблюдаются существенные изменения поведения: движения становятся более неуверенными, нарушается их координация, снижается способность трезво рассуждать, критически оценивать свои действия. От двух промилле и выше, нарушения усугубляются так, что не то что о вождении речи не может идти, но и в троллейбус проблематично сесть", - сказал психотерапевт Аркадий Астрахан.

Скончавшийся 34-летний пассажир будет похоронен завтра. Он уроженец села Мэкэрешть Унгенского района, разведен. У него был ребенок пяти лет. Его сестра не знает Светлану Унгуряну, и не может сказать, как ее брат оказался в ее машине. Сама Светлана после аварии в сознание еще не приходила. Состояние критическое - говорят врачи.

"Она остается в крайне тяжелом состоянии. Все еще подключена к аппаратам искусстевенного дызхания, продолжаем реанимационную терапию. Лично мои прогнозы сдержанные, потому что она перенесла очень большой объем хирургических вмешательств", - сказал глава отделения экстренной медицины ЦСП Игорь Куров.

В больнице остаются еще девять пострадавших в этом ДТП, состояние у всех стабильное, одну из женщин сегодня прооперировали. Напоминаем, что два дня назад автомобиль Porche, который проехал на красный по улице Онисифор Гибу, врезался в троллейбус 21 маршрута на скорости свыше 100 км в час. В результате аварии погиб один человек, еще 25 получили ранения.