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Семья
В Италии полиция обнаружила в чемодане гражданки Молдовы мертвого новорожденного младенца
03.10.2019

Наша соотечественница, которая работает сиделкой, была доставлена в больницу с сильным кровотечением.

Карабинеры из южноитальянского города Валло-делла-Лукания обнаружили на рассвете 2 октября в квартире гражданки Молдовы тело мертвого новорожденного ребенка, которое находилось в чемодане.

Правоохранители произвели обыск после того, как получили соответствующую информацию из местной больницы, куда минувшей ночью работавшая в Италии сиделкой наша соотечественница была доставлена на машине скорой помощи в связи с сильным кровотечением. Врачам сразу же стало ясно, что к ним за помощью обратилась роженица, и они поставили об этом в известность карабинеров.

Тело малыша, найденное в чемодане, стражи порядка немедленно отправили в морг, а прокуратура Валло-делла-Лукания открыла следственное дело по факту смерти ребенка.

- С точки зрения расследования всех обстоятельств данного дела, сейчас прежде всего необходимо выяснить, родился ли ребенок мертвым или речь идет о гибели живого малыша. Мы уже дали соответствующие полномочия медицинскому эксперту, который сегодня проведет вскрытие, - сообщил РИА Новости прокурор Антонио Риччи.

По его словам, эта ужасная история должна стать уроком для всех женщин, которые готовятся стать матерями.

- Беременные женщины, в том числе иностранные гражданки, должны знать, что итальянское государство всегда готово прийти на помощь, если они оказались в сложных жизненных обстоятельствах, - подчеркнул прокурор.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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