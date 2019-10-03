Румыны не могут достроить газопровод - но требуют "восстановить мосты через Прут, разрушенные советами"

Депутат парламента Румынии Константин Кодряну выступил с инициативой "Декалог для Молдовы", предложив принять десять решений в интересах населения РМ. Видимо, предполагается таким образом склонить население к идее "унири".

Как сообщает "ИНФОТАГ", Кодряну, в частности, высказался с трибуны палаты депутатов за создание фонда Молдовы для оказания финансовой поддержки непосредственно местным общинам в РМ. "Финансирование через правительство Кишинева оказалось большой ошибкой", - посетовал Кодряну, напомнив о фактах "распределения средств, исходя из политической принадлежности примаров и председателей районов, а также о непомерных расходах, которые фигурируют в сметах реализованных проектов, что свидетельствует о плохой управляемости фондами".

Можно было сказать просто - что деньги, выделенные на "унирю", разворовали мошенники с обоих берегов Прута. Депутат предложил удвоить бюджет министерства по делам румын отовсюду, "чтобы поддерживать проекты, реализуемые в РМ, содействуя тем самым сохранению и продвижению румынской идентичности". Но где гарантии, что деньги снова не украдут?

"Учитывая, что в РМ свыше 800 тысяч румынских граждан, очевидна необходимость создания избирательного округа № 44 для них. Надеюсь, что уже в следующем парламенте у нас будут два депутата и один сенатор, избранные в этом округе, чтобы обеспечить еще большую вовлеченность бессарабцев в румынскую политическую жизнь. Мы, румыны из второго румынского государства, должны быть не только пригодными для голосования, но и иметь представителей в парламенте в Бухаресте", - сказал депутат, сам являющийся выходцем из Молдовы.

Среди других его предложений - создание министерства по связям с РМ; облегчение доступа к румынскому рынку рабочей силы для этнических групп левобережья Прута, не имеющих гражданства Румынии; восстановление "разрушенных советами" 14 мостов через Прут; создание единого информационного пространства Румыния-Молдова.

"Все эти меры полностью совместимы с декларацией, принятой обеими палатами парламента Румынии 27 марта 2018 года, в которой мы четко и ответственно заявили, что готовы позитивно откликнуться на органическое желание к объединению румын РМ. Решения существуют! Нам нужна политическая воля для их реализации и политики, которые понимают, что мы говорим о национальных интересах и третьей цели Румынии после интеграции в НАТО и ЕС - Воссоединения, которое должно быть подготовлено путем применения данных мер", - заявил Кодряну.

Интересно, что в дальнейшем, "предоставляя финансовую помощь Молдове, Румыния должна "обуславливать ее возвращением имущества Митрополии Бессарабии и восстановлением кладбищ павших румынских героев за Прутом". И это делает декларацию совершенно фантастической.

Напомним, что Бухарест собирался решить вопрос о строительстве газопровода Яссы-Унгены-Кишинев к 2018 году, который отмечался как год "столетия унири". Нет ни газопровода, ни надежды на его прокладку в ближайшие годы. Почему бы не сменить пластинку - почему бы теперь не поговорить о мостах, якобы "взорванных советами", а на самом деле - самими же румынами, отступавшими с фашистской армией за Прут? Но не рассчитывайте на наше сочувствие и понимание - мы еще не забыли, кто похоронен на "кладбищах героев за Прутом": люди, воевавшие за Гитлера.

И да, почему бы не обусловить дальнейшую помощь Бухареста Кишиневу возвращением активов митрополии Бессарабии, которых у нее за Прутом отродясь не было? Все равно никто никогда на это не пойдет. Пусть попробуют отобрать у молдаван их храмы!

И почему бы, в конце концов, не поболтать о мифическом "органическом желании к объединению румын РМ", которого точно так же не существует?

Таких наглых и глупых ультиматумов мы видели немало. И где сейчас их авторы?

Олег ВОЛКОВ