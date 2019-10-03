Правительство обсудит с экспертами Миссии МВФ проект госбюджета на 2020 год

Правительство заинтересовано в бюджете, который приведет к более высокому экономическому росту, и это почувствуют граждане республики.

Об этом премьер-министр Майя Санду сообщила журналистам после встречи с Миссией МВФ, которая сегодня, 2 октября, начала свой рабочий визит в Молдову. По словам премьера, эксперты фонда рассказали о дискуссиях, состоявшихся на заседании Совета директоров МВФ, когда принималось решение о выделении Молдове нового транша кредита.

- Члены Миссии МВФ отметили, что была самая долгая дискуссия, на которой они присутствовали, что говорит о наличии большого интереса к Молдове у фонда. На заседании Совета директоров МВФ были особо отмечены действия нынешнего правительства по корректировке плохих решений, принятых прежним кабмином. Там оценили то, что нам удалось быстро продвинуться и завершить сразу две оценки хода выполнения программы финансирования, - сообщила журналистам Майя Санду.

Глава правительства также отметила, что нынешний визит в Молдову Миссии МВФ является ознакомительным, и по его итогам не будет заключаться каких-либо соглашений. В то же время, кабмин собирается обсудить с экспертами фонда проект госбюджета на следующий год.

- Мы сообщили о заинтересованности правительства в бюджете, который приведет более высокому экономическому росту, который могли почувствовать на себе многие граждане. Мы хотим также, чтобы в бюджете была более высокой доля инвестиций, - отметила Санду.

Премьер также добавила, что правительство намерено обсудить налоговую политику с деловыми кругами и гражданским обществом в ближайшие дни после завершения внутренних дискуссий по бюджету на 2020 год. При этом она подчеркнула, что по итогам нынешнего визита Миссии МВФ не будет каких-либо повышений налогов, сообщает InfoMarket.