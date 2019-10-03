Адвокат виновницы страшного ДТП в Кишиневе – «КП»: Она впала в кому, а ведь накануне аварии обещала продать свой Porsche!

Владимир Коваль о том, как Светлана Унгуряну сидела в тюрьме, почему ее пьяной тянуло за руль, и кто был ее спонсором – она меняла машины, как перчатки.

Владимир Коваль около года является адвокатом Светланы Унгуряну, виновницы страшного ДТП на Буюканах, когда ее Porsche Cayenne врезался в троллейбус. Напомним, авария произошла 30 сентября, тогда погиб пассажир Порше, а 28 человек в троллейбусе получили ранения.

- В местах лишения свободы Светлана была с первых чисел июля 2018 года до начала 2019 года, - рассказал «Комсомолке» адвокат Владимир Коваль. - Шесть месяцев. У нее было три уголовных дела. Одно уголовное дело в Оргеевском районе — управление автомобилем в нетрезвом состоянии. И оргеевский районный суд ей присудил один год лишения свободы условно с отсрочкой. Если меня память не подводит, это было в 2017 году. Я тогда ее не знал. Она находилась под повышенным контролем, знала, что, если она еще что-то нарушит, то ей добавят. И так получается, что после этого она совершает ДТП на пересечении Димо и Руссо где-то в районе третьей больницы. Ей присудили срок — полгода лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа опять же за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Ее осудили не за совершение ДТП! И Светлану арестовали в зале судебного заседания. И прямо оттуда ее увезли в пенитенциар №13. Она находилась там до решения Апелляционного суда. АП оставил в силе решение суда первой инстанции. И после этого ее перевели в Руску.

- А что такое пенитенциар полузакрытого типа?

- Там более свободный режим. Заключенные могут пойти в библиотеку, спортом заниматься, их привлекают к хозяйственным работам.

- Светлана там работала?

- Нет. Я с ней познакомился, когда она находилась в пенитенциаре №13. Ко мне подошел ее отец. Он бывший сотрудник полиции, мой подчиненный, попросил меня ее защищать. А у меня есть правило — не защищать воров, убийц и алкоголиков. Я ему сказал, что, нарушу принцип.

- А Светлана страдает алкогольной зависимостью?

Но я тогда этого не знал. Не скажу, что у нее ярко выраженная зависимость. Но то, что она не может удержаться от спиртного напитка, это я могу с уверенностью сказать. Она довольно воспитанная девушка. Она закончила хорошо лицей, она закончила юридический факультет в Бельцах. Мать ее очень скромная, очень переживает за дочь и любит внука. Ее сыну, по-моему, лет двенадцать. Тихий, осторожный, рассудительный мальчик. По документам Светлана не замужем. Я ей сказал: «Света, я берусь за это дело, но при одном условии — ты прекращаешь пить!» Сейчас ей 33 года, тогда было 32. Она отвечает: «Да, все! Я выйду, дайте мне психолога, дайте мне врача! Я пойду, я то, я се!» Она написала администрации пенитенциара №13 заявление о том, что хочет работать в хозотряде, встать на путь исправления. Но на второй или третий день ее перевели в Руску. В принципе, ее могли оставить в пенитенциаре 13, потому что у нее было другое дело, которое уже вел я. Первые два месяца в Руске она была очень подавлена, с ней трудно было общаться. Была обижена: «Как? Почему я здесь? Я не должна быть здесь!» Скажи спасибо, что тебе дали всего полгода, а не год, как положено. Она мне обещала, что когда выйдет с Руски продаст Porsche Cayenne, пройдет курс реабилитации у психолога. Встанешь на путь исправления — устраивайся на работу! Я умолял ее, доказывал, что ей лучше быть человеком трезвым. Когда она трезва — совсем другой человек! Она добрый и отзывчивый человек, она через какие-то фонды оказывала гуманитарную помощь старикам. А, когда выпьет, сразу обида на всех, все виноваты вокруг нее... И в таком состоянии ее тянет за руль! Это я заметил.

- А она не работала?

- Сколько я вел ее дело, она нигде не работала. Я так понимаю, что у нее есть спонсор. Кто-то ее материально поддерживает.

- Она жил на широкую ногу?

- Мне ее родители сказали, что Porsche Cayenne у Светланы — это была четвертая или пятая машина. Причем, она покупала их прямо в автосалонах, «нулевки» и рассчитывалась за них сразу.

- На Светлану было составлено 43 протокола...

- Сразу скажу, что по всем этим протоколам уплачен штраф. Если бы у нее было 80 нарушений, а составлено всего 20 протоколов, я бы признал, что ее кто-то отмазывает, кто-то прикрывает. За полтора года 40 нарушений! Если бы у нее была бы»крыша», полицейские бы ее не останавливали. И прав она была лишена не в результате решения суда, а в результате составления протоколов, когда ее задержали в нетрезвом состоянии.

- Но сейчас у нее права были...

Ей вернули водительские права в начале прошлого года. И то дело, которое я веду, я она юридически была при правах.

- Дай Бог, что со Светланой все было хорошо... Вы станете ее защищать?

- Ни один адвокат не имеет права отказываться от своего клиента по уголовным делам. По тому делу, которое она совершила на Старой Почте в 2018 году, по которому еще не принято решение (тоже ДТП и тоже в нетрезвом виде), по тому делу я являюсь ее адвокатом. По этому делу, которое с троллейбусом, на сегодняшний день ни родители, не говоря уже о Светлане, никто ко мне не обращался за юридической помощью. Но я, как адвокат, здесь не вижу ничего, кроме того, чтобы она признала свою вину.

- Каково состояние Светланы сейчас?

- Она на искусственной вентиляции легких. Родители сказали мне, что их дочь в коме…

ЛЕОНИД РЯБКОВ