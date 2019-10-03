Экс-мэр Кишинева Серафим Урекян: «Гимпу, Лупу и Филат продали меня, как проститутку»

По словам политика, чтобы выжить в молдавской политике, нужно воровать, а у него не было денег.

- Чтобы выжить в молдавской политике, нужно воровать, или иметь деньги. У меня денег не было. Был принят закон о финансировании партий. Но по инициативе бывшего премьера Филата, он, Гимпу и Лупу объединились, как в «Миорице» и приостановили действие закона, чтобы АМН не мог сопротивляться.

Они видели, что в 2007 году у АМН была половина председателей районов, 250 примаров и 2500 консильеров. По вышеназванному закону нам полагалась достаточно большая сумму денег, достаточная для финансирования партии, - заявил Серафим Урекян в ходе передачи „Cotidianul LIVE” .

Отвечая на вопрос об обвинении его в том, что он продал Плахотнюку дожность генпрокурора, Урекян назвал его «глупой болтовней».