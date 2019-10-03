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Экономика
В Air Moldova подняли тариф на багаж
03.10.2019

Air Moldova объявила об увеличении тарифа на багаж (до 23 килограммов). Таким образом, тариф за багаж до 23 килограммов для категории «эконом basic» увеличился с 1 октября вдвое — с 10 до 20 евро.

«Это изменение ценовой политики на багаж распространяется на данный момент только на Лондон и Дублин, так как это самые длительные полеты, которые выполняет компания Air Moldova.

Расходы на провоз багаж всегда растут, поэтому и было принято решение об изменении ценовой политики — с 10 до 20 евро», — заявила Sputnik пресс-секретарь Яна Зиду.


 
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