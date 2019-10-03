В Air Moldova подняли тариф на багаж

Air Moldova объявила об увеличении тарифа на багаж (до 23 килограммов). Таким образом, тариф за багаж до 23 килограммов для категории «эконом basic» увеличился с 1 октября вдвое — с 10 до 20 евро.

«Это изменение ценовой политики на багаж распространяется на данный момент только на Лондон и Дублин, так как это самые длительные полеты, которые выполняет компания Air Moldova.

Расходы на провоз багаж всегда растут, поэтому и было принято решение об изменении ценовой политики — с 10 до 20 евро», — заявила Sputnik пресс-секретарь Яна Зиду.