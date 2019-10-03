Наталья Гаврилица: Мы должны продолжать повышать зарплаты

Министерство финансов находится в процессе разработки среднесрочной стратегии оплаты труда в бюджетном секторе. По словам министра финансов Натальи Гаврилица, в настоящее время обсуждается с Международным валютным фондом получение поддержки в целях повышения заработной платы, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов.

Наталья Гаврилица считает, что повышение зарплат - это инвестиции в граждан Республики Молдова. „Я очень верю в права работников, достойную зарплату и социальную защиту. Мы должны продолжать повышать зарплаты”, - заявила министр в ходе встречи с представителями Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ) в среду, 2 октября.

В свою очередь, вице-председатель НКПМ Серджиу Саинчук отметил необходимость изменения Закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. „Мы не были удовлетворены этим законом с самого начала, потому что мы не были вовлечены в процесс разработки, а консультировались только до его принятия”, - добавил вице-председатель НКПМ.