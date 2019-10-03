Федерика Могерини посетит Молдову

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини посетит в четверг с официальным визитом Молдову.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в Делегации ЕС в РМ, она встретится с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Вместе с премьер-министром Санду она проведет совместную пресс-конференцию, запланированную на 13:50.

Визит в Кишинев состоится всего через три дня после того, как в Брюсселе состоялся 5-й Совет ассоциации ЕС-РМ. По мнению организаторов, он даст возможность продолжить дискуссии, которые Могерини провела с Санду и другими представителями правительства.

"Центральным элементом визита будет правительственная программа реформ, которая, как было упомянуто на заседании Совета, формирует важные обязательства по Соглашению об ассоциации между ЕС и РМ, особенно в отношении демократических стандартов и верховенства закона. Ожидается, что также будет обсуждаться реформа правосудия, борьба с коррупцией, расследование банковского мошенничества, экономическое развитие и улучшение делового климата, а также предстоящие местные выборы 20 октября", - говорится в пресс-релизе Делегации.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-РМ в понедельник в Брюсселе Верховный представитель ЕС заявила, что "Молдова выполняет обязательства, согласно повестке дня реформ, и в таких условиях Евросоюз готов расширить свою финансовую и техническую помощь республике".

"Как и ранее, поддержка ЕС будет основываться на выполнении поставленных условий. Но мы всегда будем рядом с советом и помощью, даже больше, чем это было в прошлом. Мы готовы расширить свою финансовую и экспертную поддержку в ответ на амбициозную повестку реформ правительства РМ", - сказала Могерини, выразив надежду, что первый транш макрофинансовой помощи скоро поступит в Молдову.