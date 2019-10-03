Команда, с которой коммунисты хотят войти в КМС!

Продолжается проект, в котором подробно рассказывается о командах советников, выдвинутых партиями в Кишиневский муниципальный совет (КМС). В этом материале мы представляем информацию о команде Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ).

Следует отметить, что ПКРМ не выдвинула кандидата в примары столицы.

Таким образом, список кандидатов в советники КМС на всеобщих местных выборах состоит из 35 человек: 13 женщин и 22 мужчин.

Кандидаты в советники КМС являются представителями различных профессий. У нескольких кандидатов по несколько профессий: экономист, финансы и кредит, политолог; энергетик, публичное управление; инженер-технолог, международные отношения; инженер-химик, бухгалтер; ученый агроном, политолог; педагог, политолог; ученый агроном, менеджер.

Кроме того, в списке также есть: 3 экономиста, 3 инженера-механика, 2 педагога, 2 юриста, а также инженер-электромеханик, логист, IT-инженер, специалист в области газо- и электросварки, работник торговли, администратор, техник-технолог, пенсионер, строитель, политолог, бухгалтер, инженер телерадиосвязи, инженер-строитель, инженер-электрик, математик, инженер-механик и ветеринар.

Отметим, что все претенденты на кресло советника – члены ПКРМ.

Андриана Кептине