Самый точный прогноз погоды: последний теплый день и резкое похолодание

В Молдове в четверг ожидается переменная облачность, а в северных районах возможны грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +12 до +15 градусов, а днем в среднем будет +23, +28 градусов по Цельсию.

Ветер — южный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

А вот уже с пятницы наступит резкое похолодание — дневные значения температуры снизятся примерно на 10 градусов. В этот день синоптики ожидают дожди и днем всего до +12, +15 градусов. А затем в течение четырех дней будет от +11 до +16.

Праздники и народные приметы

В церкви 3 октября почитается память святого Евстафия Римского — мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, он решил принять христианство. Затем крестились два его сына и супруга. Судьба испытывала Евстафия — его скот умер, слуги погибли, а когда к власти пришел император Адриан, то в стране стало процветать язычество. Поскольку Евстафий отказался приносить жертву богам, за это он был замучен и убит.

Раньше верили в следующие приметы:

Северный ветер 3 октября — холода скоро наступят, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней. Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный — сильные ливни. Паутина летает и туман стоит — осень будет теплой, а зима наступит нескоро Много шишек на нижних ветках ели — жди ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, в соответствии с приметами, холодным будет конец зимы.

Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.