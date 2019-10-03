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Общество
Взять под строгий контроль все действия авиационной безопасности
03.10.2019

 В связи с многочисленными инцидентами, которые имели место в сфере гражданской авиации, провел внеочередное рабочее совещание с представителями профильных ведомств и компаний: Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, Управления гражданской авиации, компании MoldATSA и Международного аэропорта Кишинева.

Ответственные лица представили отчет о текущей ситуации в области обеспечения авиационной безопасности, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются в этом процессе. Кроме того, были изучены обстоятельства опасного инцидента, который имел место 30 сентября с.г. в Международном аэропорту Кишинева с участием самолета авиакомпании Fly One.

Исходя из того, что подобные инциденты подрывают безопасность пассажиров, распорядился провести межведомственную проверку с целью разработки плана эффективных мер во избежание подобных ситуаций в будущем и с привлечением, при необходимости, международных экспертов.

Поручил секретарю Высшего совета безопасности взять под строгий контроль все действия, которые в дальнейшем будут предприняты в области обеспечения авиационной безопасности, и представлять регулярные отчеты членам Высшего совета безопасности.

Facebook, Игорь Додон


 
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