Михаил Друцэ об опыте открытия компании в Румынии

Представляю новую рубрику Business MD/RO. О молдавских предпринимателях в Румынии. О румынских бизнесменах в Молдове. И вообще, об оси бизнеса «Молдова-Румыния». Первый шаг решил написать тоже о первом шаге. Михаил Друцэ, молдавский сомелье, об первых своих шагах в Румынии.

Михаил, несколько месяцев назад ты открыл свою компанию в Румынии. Люблю позитив. Давай, прежде всего, самое приятное из того, что было связано с началом бизнеса в другой стране. Вспомнишь?

Когда пришло время открывать счет компании, проанализировал несколько банков и остановился на BCR. Пришел в банк, представил все необходимые документы. Менеджер банка изучил и: «Очень приятно, что вы выбрали наш банк. Вы пока стартап, история у вас нулевая, хотим сделать вам предложение. Предлагаем вам первый год обслуживания абсолютно бесплатно. Также бесплатно подключим вас к услугам интернет-банкинга и откроем корпоративную карту. А если на второй год все пойдет хорошо и останетесь у нас, то предоставим скидку на годовое обслуживание».

Честно сказать? У меня есть предприятие и в Молдове. Так меня в банке не встречали и в первый год работы так не поддерживали.

От приятного к будням. Какую организационную форму для предприятия ты выбрал, во сколько обошлась регистрация и коротко о ближайших планах…

Зарегистрировал SRL. Как и в Молдове, назвал Sapte Vinuri. Регистрация обошлась, с учетом всех затрат, услуг и уставного капитала примерно в 2000 евро. Что касается планов, то тут все прозрачно. Планирую себе два направления – продавать вино нескольких молдавских предприятий, с которыми я давно сотрудничаю, и организовывать дегустации.

В продажах ориентир на торговые сети?

Нет, на винные бутики и ХоРеКу. Мне эта сфера ближе и в мою пользу работает то, что молдавские вина уже заработали себе хорошую репутацию на румынском рынке.

Кто, кстати, по-твоему, на слуху в Румынии из молдавских виноделов?

Хорошую оценку получают многие. Но я не покривлю душой, если скажу, что в Румынии, в первую очередь, известны два бренда. Предсказуемо, что Purcari. И второй бренд – Gitana, особенно ее флагман в красных винах, Lupi.

А с какими брендами ты планируешь начать?

Есть очень интересное вино, в категории премиум, Vinaria Pripa. Эту винарию основал Андрей Припа, он купил виноградники в Пуркарской зоне и уже это одно, неплохой пропуск в Румынии. Кроме того его вина действительно отличаются высоким качеством и индивидуальностью. Также, планирую поработать с винами Kazayak-vin, но не со всей гаммой, а с Viorica. Это вино новое для румынского рынка, отношение к нему еще не сформировалось, хочу попробовать.

Твои регалии как сомелье могут тебе помочь? Ты пробовал уже проводить дегустации в Румынии?

В Румынии не одна организация сомелье, как у нас, и уровень сомелье там достаточно высокий. На румынском рынке сложилась высокая культура вина, много импортных вин, так что знания сомелье востребованы. Я уже проводил одну дегустацию – в сотрудничестве с отелем, которым тогда руководил тоже выходец из Молдовы, бывший директор гостиницы Nobil, Теодор Бырса. Первый блин был не комом, так что думаю, что и эти услуги я смогу продавать на румынском рынке.

Какие результаты первых месяцев?

Ты же сам когда-то работал в Румынии, сам знаешь, что румынская специфика в переговорах – никуда не торопиться. Чтобы включить новое вино в листинг недостаточно решения одного менеджера. Должна собраться вся команда, второй, третий, найти свободное для всех время, продегустировать, принять совместное решение. Но я к этому готов.

Предприятие я зарегистрировал в Яссах. Так легче решать организационные вопросы, когда нужно мое личное присутствие. Хотя очень помогает возможность работать с секретарской компанией. Они принимают корреспонденцию, при необходимости могу отсканировать бумажное письмо и переслать по электронной почте. Услуги относительно недорогие, 80 евро в месяц. Единственное, что было неудобно, и это, кстати, часто на румынском рынке, нужно было заплатить сразу за 2 года, так что платеж получился внушительный. Но и фирма с историей и репутацией, может позволить себе выставлять такие условия.

А рынка Ясс не маловато для простора в твоей работе?

Яссы – это место «физической» регистрации предприятия. Никто меня не ограничивает в работе по всей Румынии. Для меня интереснее бухарестский рынок, понятно, что он больше во всех отношениях. Кроме того, у меня в Бухаресте есть хороший логистический партнер – склады и логистика доставки крупного оператора по продаже кофе. Ему тоже интересно расширить спектр предлагаемых товаров, он активно сотрудничает с ХоРеКой.

На общий фон продажи молдавских вин влияет деятельность Национального офиса вина и винограда?

Думаю, что существенно. Совсем недавно большой ивент прошел в Снагове, в 30 километрах от Бухареста. Считаю, что место было выбрано идеально. Мы получили только целевую аудиторию. Снагов – престижное место отдыха, отличная трасса от Бухареста. За несколько дней я не видел ни одного пьяного. Гости по достоинству оценили и молдавские вина и концертную программу. Понравилась и организация. Вход и дегустация были по браслетам с «чипом». Браслет давал право на 10 бокалов, потом нужно было доплатить за следующий сет. А организаторы получили уже и автоматизированный отчет, о том, какие вина пользовались наибольшей популярностью. Плюс продажа вин была организована не на стенде каждого винодела, а в одной точке.

Ну что ж, желаю удачи в Румынии. Будешь упираться?

Конечно, буду. Мне очень нравится прозрачность работы. Все регламентировано, все в белую и так работает весь рынок. Да еще и отличия в налоговом законодательстве. Я только начал в них разбираться, вот попал на то, что если покупаешь автомобиль на офис, то тебе возвращают 20% НДС. Существенный довод в сторону приобретения автомобиля на румынский офис…

Рубрика Business MD/RO – это что-то абсолютно для меня новое. С первого взгляда вроде все как обычно, я уже даже писал раньше о молдаванах, которые ведут бизнес в Румынии. Но это – с первого взгляда.

На самом деле это моя первая попытка «экспорта» журналистики. Со вчерашнего дня готовятся изменения сайта pavelzingan.md. Через месяц будет уже три языковых версии. Русская, английская и румынская. Но это не только для того, чтобы просто делать переводы. Это для того, чтобы попробовать стать интересным со своим контентом для читателей из других стран. И, в первую очередь, из Румынии. Четыре-пять недель рубрика будет выходить на русском. Зато когда сайт поменяется, то румынская версия уже не будет «голой», все эти статьи будут переведены на румынский язык.

Почему Румыния и рубрика о бизнесе? Если посмотреть внешнеэкономическую статистику, то Румыния уже давно стала для Молдовы партнером номер один. Как в экспорте, так и в импорте товаров. Много молдавских бизнесменов ведут бизнес в Румынии. Кто-то переехал, кто-то ведет бизнес на две страны. Но писать есть о чем.

Начал собирать информацию. Конечно, и румыны ведут бизнес в Молдове, не только экспорт-импорт. Так что рубрика будет не только о молдавских бизнесменах в Румынии, но и румынских бизнесменах в Молдове.

Чтобы писать интервью и не брать денег у героя интервью (а именно так и стоит писать), то нужен рекламодатель. А точнее, надежный партнер, с которым комфортно заходить «вдолгую».

Партнером рубрики Business MD/RO согласилась стать моя знакомая с незапамятных времен и, что не менее важно, «эккаунтер» одной из моих фирм, Каролина Виеру. Владелец и директор компании P.A.A. Налоговое, бухгалтерское и юридическое сопровождение бизнеса.

О P.A.A. я смогу теперь понемногу рассказывать каждую неделю, как будет обновляться рубрика. Так что успею еще их отрекламировать а, точнее, порекомендовать.

А пока просто, для знакомства, публикую классную фотку из кабинета Каролины с ее любимой хаски.

Павел ЗИНГАН