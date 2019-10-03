Стамати назвала имя иностранного эксперта, который войдет в комиссию по отбору генерального прокурора

Ирландец Джеймс Гамильтон станет одним из иностранных экспертов, которые войдут в состав комитета по предварительному отбору кандидатов на должность генерального прокурора Республики Молдова, созданного министерством юстиции. Об этом министр юстиции Олеся Стамате заявила в передаче “Политика с Натальей Морарь” на TV8.

По словам Олеси Стамате, Джеймс Гамильтон был бывшим прокурором Ирландии и сотрудничал с Венецианской комиссией. Она отметила, что это первый эксперт, который подтвердил, что готов частью этой комиссии.

Министр также заявила, что полный состав комиссии, которая проведет предварительный отбор кандидатов на пост генерального прокурора, будет объявлен на следующей неделе. Комиссия предложит несколько кандидатов в Высший совет прокуроров (ВСП), чтобы они могли выбрать окончательного кандидата, который будет предложен президенту для назначения.