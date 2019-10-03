Трудности перевода. Столичная власть оправдывается перед избирателями за нарушение их права на информацию на родном языке

На официальном сайте Сhisinau.md появилась информация с обвинением в необъективности некоторых электоральных конкурентов, которые в своих избирательных речах утверждают, что местная администрация не соблюдает права человека, публикуя на своем сайте документы лишь на государственном языке.

Но что мы видим? Даже эта информация, призванная убедить русскоязычных избирателей в обратном, для русской версии сайта недоступна. Но какие чиновники мэрии приводят при этом аргументы? Сначала следует оправдание: мол, управление по связям с общественностью и гражданскому бюджету, ответственное за наполнение портала, в своем штате переводчиков не имеет, поскольку с момента запуска официального веб-сайта (2008 год) и до настоящего времени в бюджете не было предусмотрено средств на эти цели и не заключались договоры с переводчиками.

В то же время чиновники вынуждены признать, что «функциональность русской версии страницы Сhisinau.md неоднократно запрашивалась в период между 2012 и 2018 годами представителями ассоциативного сектора, муниципальными советниками, депутатами и т.д.». То есть документы были нужны для работы в государственных институтах в интересах граждан, однако бывшему генпримару Дорину Киртоакэ и бывшим советникам МСК на это было ровным счетом наплевать.

Затем следует уточнение: «Перевод на русский язык наиболее важных административных актов, представляющих общественный интерес: решений, положений, размещенных на сайте Сhisinau.md, стал осуществляться с июля 2018 года». Инициатива, говорится в сообщении, принадлежит фракции социалистов в МСК, которая сотрудничает с редактором на добровольной основе для перевода указанных административных документов. За отчетный период для публикации были направлены три положения генпримара или его заместителей, 33 постановления и 132 решения МСК.

Будем откровенны: кому нужен перевод, тот его и делает в кишиневской примэрии за свой счет, поскольку работать бесплатно никто не согласится.

Спасибо, как говорится, социалистам, которые делятся переводной информацией с коллегами. Но есть ли в этом заслуга мэрии? И есть ли повод управлению по связям с общественностью для оправдания перед гражданами? Тем более, что ни управлению, ни руководству администрации Кишинева особо хвастаться в этом плане нечем. Даже наоборот: информация, размещенная на русскоязычном сайте, в своей основе недостоверная - пользоваться ею русскоязычным масс-медиа опасно для имиджа.

Судите сами. Есть разница даже в названии вышеназванного управления на сайтах: в одном случае оно - «по связи с общественностью и гражданскому бюджету» (кто бы объяснил, что это значит), в другом, русскоязычном, - «по связи с общественностью». И в обоих случаях указаны разные начальники. В молдавской версии это Василе Кирилеску, в русской - Вадим Брынзанюк, который уже год как возглавляет претуру Буюкань. В первом случае в штате управления числятся 12 человек, во втором - 7. И в списке управлений примэрии в одном случае указано 16, в другом - 9.

То есть муниципальный совет утвердил новое штатное расписание для местной администрации, а чиновники не потрудились даже как следует проинформировать об этом общественность. Боятся, что люди возмутятся раздутыми штатами?

Главный документ, по которому работает совет, регламент МСК, специалисты по масс-медиа бросили на русскоязычный раздел портала без перевода. Русскоязычная версия не обновляется, последняя информация - двухмесячной давности. И такое пренебрежение к документам - во всех разделах.

Не складывается что-то с аргументами у управления по связям с общественностью и гражданскому бюджету. Стоило ли вообще выходить к кишиневцам ссаморазоблачительной информацией?

И еще: наверняка кто-то упрекнет нас в непатриотизме. Мол, государственный язык для всех учреждений один, и русскому места в нем нет. Так вот: в американской Флориде, в Майами, местная администрация переводит свою информацию сразу на три (!) языка: английский, испанский и креольский. Хотя государственными являются лишь первые два. И на этих же языках вещает телевидение, выходят газеты. Права живущих в стране граждан соблюдают и европейцы. И нас к этому призывают. Только мы из-за своей чванливости и спеси изо всех сил сопротивляемся. Так кто же нас таких примет в Европу?

Мария БУИНЧУК