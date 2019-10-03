Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам

«Молдова и ее официальные представители не подпишут никаких документов и обязательств, которые противоречат национальным интересам страны», — заявила в среду премьер-министр Майя Санду.

Так она ответила на вопрос о возможности подписании в Братиславе, где пройдет очередной раунд переговоров в формате «5+2», документа, подразумевающего «создание двух отдельных юридических единиц в составе единого государства», передает infotag.md.

Санду отметила, что неоднократно обсуждала с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой тему приднестровского урегулирования, а также с европейскими чиновниками.

«Политическое решение возможно только с соблюдением территориальной целостности Молдовы. К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного решения. Все, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе», — подчеркнула она.

Премьер заявила, что она выступает «против федерализации Молдовы». «К тому же, это невозможно без поддержки парламентского большинства, которого нет по данному вопросу. Кроме того, это невозможно, поскольку и большинство граждан против федерализации», — заявила Санду.

В нынешнем году переговоры в формате «5+2» оказались заморожены из-за парламентских выборов, политического кризиса и смены власти. Первый в нынешнем году раунд переговоров пройдет 9—10 октября в Словакии, которая в председательствует в ОБСЕ.