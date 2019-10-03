Компания «Молдовагаз» столкнулась со сложностями в вопросе внедрения III Энергетического пакета ЕС.

С внедрением III Энергетического пакета ЕС в Молдове возникли сложности, которые выходят за пределы компетенции «Молдовагаз».

Речь идет о необходимости исполнения требований Закона РМ «О природном газе» №108 от 27.05.2016 (внедрение III Энергетического пакета ЕС), предусматривающих обеспечение независимости операторов передающей системы – дочерних компаний АО «Молдовагаз» (ООО «Молдоватрансгаз» и ООО «Тираспольтрансгаз»), а также разделение деятельности по поставке природного газа от его транспортировки (в случае с ООО «Тираспольтрансгаз»). В этой связи руководство предприятия «Молдовагаз» обратилось за помощью и содействием к органам государственной власти и Энергетическому сообществу.

- В целях реализации данных требований Наблюдательный совет «Молдовагаз» еще в конце 2018 года утвердил План по обеспечению независимости. Однако в ходе его выполнения столкнулся с некоторыми препятствиями, связанными с правовым статусом передающих сетей, наличием большого долга «Тираспольтрансгаза» за потребленный газ и другими проблемами, разрешение которых выходит за пределы компетенции АО, - заявил в интервью Capital-market Вадим Чебан.

По данным главы «Молдовагаз», на данный момент задолженность за поставленный природный газ в РМ перед «Газпромом» составляет (без учета Приднестровья) $0,7 млрд. Она образовалась «в результате задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса (более 2,7 млрд леев), отрицательных курсовых разниц, операционных убытков «Молдовагаз» и его предприятий, связанных с тарифным регулированием, и других факторов».

- Что касается состояния уровня оплат конечных потребителей за природный газ, поставленный в 2019 году, то по состоянию на 10 сентября бытовые потребители оплатили 95,6%, экономические агенты – 92,2%, - отметил Чебан.

В то же время, по его словам, задолженность Приднестровья (ООО «Тираспольтрансгаз») за поставленный природный газ по состоянию на 1 августа равнялась «$6,65 млрд и подтверждается судебными решениями и исполнительными листами».

- В настоящий момент предпринимаются определенные меры, в том числе на межгосударственном уровне, по оформлению правовой документации, предусматривающей механизм погашения накопленной задолженности за газ, - сообщил глава «Молдовагаз».

Вадим Чебан также подтвердил, что переговоры с «Газпромом» продолжаются, «в том числе на высшем уровне, по продлению существующих или подписанию новых контрактов на поставку природного газа молдавским потребителям с 1 января 2020 года».

- Основные условия контракта будут зависеть от результатов договоренностей между российской и украинской стороной по вопросу транзита газа по территории Украины. Есть понимание, что стороны предпримут все необходимые меры для обеспечения поставки природного газа потребителям РМ после 31 декабря 2019 года.

В настоящее время газоснабжение возможно только по существующему маршруту (по трансбалканскому газопроводу и газопроводу АЧБ). Альтернативная поставка, в том числе через газопровод «Унгень – Кишинев», к сожалению, будет возможна только после окончания строительства этого газопровода, а также всей газовой инфраструктуры на территории Румынии, необходимой для обеспечения транспортировки нужных объемов природного газа для РМ через интерконектор «Яссы – Унгень», - пояснил Чебан.

Ранее гендиректор АО «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что намерены предпринять компания и руководство страны, чтобы не допустить срыва поставок природного газа в республику.