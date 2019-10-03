Молдавская репатриантка не оставила больную дочь в роддоме: теперь она - самая известная маленькая женщина Израиля

Актриса ростом 122 см вышла замуж и готовится стать мамой.

Праздника Рош ха-Шана израильская актриса Бат-Эль Борнштейн (Папура) ждет с особым волнением: в новом еврейском году она станет мамой. "Это был самый невероятный год в моей жизни, - признается актриса в интервью "Вестям" накануне Рош ха-Шана. - Я вышла замуж за человека, в которого влюбилась совсем юной. Я и не мечтала, что мы с этим красавцем будем вместе. А теперь мы ждем нашего первенца. Ну разве это не чудо?"

Имя Бат-Эль в переводе с иврита означает "дочь Всевышнего". Ей 31 год, она родилась с генетическим заболеванием ахондроплазией, влияющим на развитие костей. Рост Бат-Эль – 122 сантиметра. "Как у шестилетнего ребенка", - уточняет она.

Она называет себя "маленькой женщиной" ("ктантонет"), выступает с лекциями и моноспектаклем, в котором утверждает: рост не играет никакого значения. По крайней мере, в ее жизни.

Фото: vest.co.il

"Рост - это не судьба, а вот характер - да"

Бат-Эль родилась в семье репатриантов из Молдавии, прибывших в Израиль в 1970-х. Ее матери Наташе в год репатриации было 10 лет, она очень хотела стать настоящей израильтянкой и даже сменила имя на Анат.

"В Кишиневе мои родные считались довольно обеспеченными по советским меркам людьми, у них даже была машина, - рассказывает Бат-Эль.

- В Израиле пришлось начинать все с нуля. Моя мама рано вышла замуж и вместе с моим отцом поехала учиться стоматологии в Румынию. Там я и родилась. Почти сразу после этого родители развелись, и мама осталась со мной одна. Ей было всего 22 года, она жила в крохотной комнате в общежитии, где давали горячую воду на два часа в день. Поразительно, но она по сей день называет это самыми счастливыми годами в своей жизни".

- Когда вам поставили диагноз?

- Сразу после рождения маме сказали, что с ребенком что-то не так, но непонятно, что именно. Поэтому предложили оставить меня в интернате – мол, ты еще молодая, "наделаешь" других детей. Но мама категорически отказалась. Она вообще никогда не относилась к моим особенностям как к ограничениям. Наоборот, я была для нее особенным ребенком в лучшем смысле слова. А официальный диагноз мне поставили уже в Израиле, когда мама вернулась со мной на родину.

Ахондроплазия – генетическое заболевание, вследствие которого страдает рост костей и изменяются пропорции тела - верхняя часть сохраняет обычные объемы, а нижняя остается малоразвитой. Эта болезнь известна с древних времен, но тогда таких людей именовали карликами. Для Бат-Эль это слово неприемлемо: "Да, я – маленькая женщина, но это совершенно не определяет меня как личность и ни в чем не ограничивает", - утверждает актриса.

Бат-Эль ходила в обычный детский сад в Кирьят-Хаиме, успешно закончила школу, занималась на кружках балета и джаза, а в 11 лет впервые вышла на сцену в спектакле "Оливер Твист".

"Целый год я ездила на репетиции с севера Израиля в центр страны на автобусе, абсолютно самостоятельно. Я мечтала стать либо актрисой, либо фотомоделью, либо и тем и другим сразу. И никто меня не разубеждал. Возможно, поэтому я всю жизнь живу с ощущением, что мне все под силу", - признается Бат-Эль в интервью "Вестям".

От призыва в армию ее освободили, но Папура не согласилась с выводами медкомиссии. Она добилась, чтобы ее призвали в ЦАХАЛ на должность ответственной за учебную часть в боевых войсках. Там оценили ее актерские способности и рекомендовали на должность диктора военной радиостанции "Галей-ЦАХАЛ".

Там Бат-Эль получила первые навыки актерской речи и еще больше укрепилась в желании играть на сцене. И опять она проявила характер: вопреки мнению мамы, мечтавшей видеть дочку юристом, Папура пошла учиться в школу актерского мастерства.

В 2013 году она впервые вышла на профессиональную сцену - в театре "Гешер", в постановке Евгения Арье "Дибук", а затем сыграла в Камерном театре в спектакле "Трехгрошовая опера".

"В "Гешере" не знали, что я говорю по-русски. И сильно удивились, когда выяснилось, что я понимаю все произнесенное рядом со мной - да и за моей спиной тоже, - смеется Бат-Эль. - Кстати, мое знание русского - это такая фишка особая, понимаете? Вокруг же всегда полно русскоязычных израильтян, и никто из них не догадывается, что я тоже знаю этот язык".

Трудности личной жизни

А между тем успехи на сцене не помогали Бат-Эль справиться с бытовыми проблемами. Денег, заработанных в театре, не хватало даже на оплату крохотной съемной квартиры в Яффо.

"Летом 2014 у меня случился срыв: личная жизнь не складывалась, денег не было, а тут еще и спектакли начали отменять из-за военной операции в Газе ("Нерушимая скала"). И мама сказала мне: "Нет денег? Возвращайся на север. Ты хотела быть актрисой, это замечательно, но я не собираюсь содержать твою богемную тель-авивскую жизнь, - вздыхает Бат-Эль.

И из этого кризиса родилась идея: рассказать мою историю людям. Как-то раз меня пригласили прочитать лекцию перед 700 учениками в школе, где учились мои сестры. Успех оказался невероятным. С тех пор я начала выступать с лекциями, создала моноспектакль и даже рассказала о себе в международном проекте TED. Я поняла, что я сама себе театр, и что мою историю хотят узнать много людей как в Израиле, так и за его пределами".

Моноспектакль Бат-Эль идет в театре "Цавта". Она поставила его своими силами, без агентов, спонсоров и пиарщиков, – но билеты раскупили моментально. Девушка мечтала, что сумеет с тем же аншлагом дать 12 спектаклей, но постановка идет уже пять лет, и недавно состоялся 500-й спектакль.

- Получается, дефект внешности превратился в преимущество?

- И даже в бизнес на двух языках, иврите и английском. Причем начинала я его, будучи одинокой актрисой, а сегодня это семейный проект, в котором участвует и мой муж. Нир взял на себя все организационные вопросы.

- Его не смущает ваш рост?

- Нет. Знаете, когда мы были помоложе, он и не подозревал о том, что я в него влюблена. Он все время встречался с разными девушками, одну даже приводил на мой спектакль. Год назад мы встретились как раз в момент, когда он расстался с очередной подружкой - и я уже не упустила эту возможность.

- А вы переживали из-за своей внешности?

- В подростковом возрасте я очень страдала: вся в прыщах, с непослушными кудрями, маленькой грудью и ростом 120 сантиметров, - и при этом влюблялась в самых красивых мальчиков в классе. Кошмар, правда? Но когда я поделилась переживаниями с подружками обычного роста, то выяснилось, что они чувствуют себя ровно так же. И в 16 лет я поняла, что мой рост никогда ни в чем меня не ограничит. До 28 лет у меня вообще не складывались отношения с мужчинами, и я даже думала, что просто не умею себя правильно вести. Когда мы начали встречаться с Ниром, он тоже сказал, что не ищет серьезных отношений, и я впервые в жизни решила - а что мне терять? И сказала ему, что я его люблю, но это совершенно не обязывает его ко взаимности. А на следующий день он пригласил меня к своим родителям в гости. С ночевкой.

В 2018 году Бат-Эль и Нир Борнштейн поженились. Летом нынешнего года актриса поняла, что беременна.

Был страх?

- Не страх, а опасения – все же это генетическая болезнь. Но, к счастью, все обследования дали нормальные результаты. Так что к шести годам наш сын обгонит меня в росте, и я буду ходить по улице с двумя высокими мужчинами за руку – с мужем и сыном. Это настоящее чудо! И если оно случилось в моей жизни, то поверьте: чудо может случиться с каждым.

- Будете ли вы говорить с сыном по-русски?

- Я за то, чтобы ребенок знал как можно больше языков. Если бы моя бабушка не говорила со мной по-русски, я бы тоже не знала этот язык. И я ей очень благодарна.