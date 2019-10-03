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Молдавия сделала осознанный выбор ?
03.10.2019

Потребность в проведении опросов общественного мнения в Молдавии  сегодня ощущается значительно сильнее, чем  пять лет назад. Возможно, это связано с неоднозначной позицией  важных политических деятелей. Недавнее выступпление Игоря Додона с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН вызвало шквал критки  со стороны премьера Майи Санду,  а также бывшего премьер-министра и нынешнего председателя Демократической партии Павла Филипа.  Но стоит отметить, что значительная часть насления восприняла речь президента одобрительно. 

В свяви с этим, социологическая компания IMAS по заказу компании Public Media Grup провела опрос "Социально-политического барометра"  среди респондентов из 121 населенного пункта.  

Согласно опросу :  Большинство граждан Молдовы (60%) по-прежнему не приемлют вступление в НАТО, а 30% - высказались "за". 
Порядка 46% респондентов считают, что сближение и налаживание сотрудничества с Россией является хорошим шагом, 38% - и да, и нет, 14% - плохим.

Данный опрос свидетельствует о том, что граждане Молдавии в своем большинстве понимают, что вхождение страны в состав военного блока НАТО — тупиковый вариант, который только больше отдалит страну от возможности возвращения Приднестровья. Плюс ко всему, в самой Конституции РМ прописано о нейтральном статусе государства. Именно этот пункт ставит Молдову в один ряд с Швейцарией, Финляндией, Австрией, которые выгодно используют свой нейтралитет в международной повестке.

Кроме того, значимость позиции президента Молдовы подчеркивает тот факт, что к ней с пониманием и уважением отнеслись как западные, так и восточные зарубежные партнеры. Все это говорит о том, что и граждане Молдовы, и международные игроки сделали осознанный выбор в пользу нейтрального будущего нашей страны. 

Екатерина Бородина


 
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