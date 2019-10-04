Какой сигнал подает избирателям генерал-светофор Вадим Кожокару

В прошлую пятницу, 27 сентября, в национальном центре борьбы с коррупцией прошел конкурс на замещение должности заместителя директора центра. Он состоялся в закрытом режиме, в результате чего ведомственная комиссия из пяти кандидатов отдала предпочтение бывшему замдиректора НЦБК Вадиму Кожокару, решив, что он наиболее достойный претендент. Документы с результатами конкурса направлены в парламент.

В течение недели, а то и раньше кандидатура Вадима Кожокару будет рассмотрена в юридической комиссии по вопросам права, назначения и иммунитета главного законодательного органа страны. В случае утверждения комиссией кандидатуры Кожокару на должность заместителя главы НЦБК вопрос о его назначении будет вынесен на голосование депутатов парламента.

А теперь заглянем за ширму.

Почему проводника идей унионизма, порученца Плахотнюка и его команды хотят продвинуть в руководство главного ведомства, отвечающего за борьбу с коррупцией?

В 1994 году В. Кожокару окончил бухарестскую полицейскую академию имени Александра Иоанна Куза, был в первом потоке граждан Молдовы, которым была представлена возможность обучаться в Румынии. Карьеру начинал в МВД РМ, где при поддержке М. Гимпу и румынских силовиков быстро рос в должностях. За манеру безвкусно одеваться коллеги прозвали Кожокару «Светофором». Кличка прилипла. Так, будучи главой МВД, Владимир Воронин на одном из совещаний «поставил на вид» своему подчинённому пристрастие к нелепой одежде и выгнал его, вдобавок отказав ему позже и в повышении в должности.

«Светофор» Вадим Кожокару всегда поддерживал как Либеральную партию Михая Гимпу, так и Либерально-демократическую партию Владимира Филата. Оба политформирования имели тесную связь с Румынией. В 2008 году вместе со своими сокурсниками Кожокару организовал тайное общество, объединившее «друзей», обучавшихся за Прутом. Будучи заместителем директора НЦБК, в ходе конкурсов по трудоустройству в ведомство новых сотрудников он отдавал приоритет выпускникам румынских вузов.

В 2011 году Михай Гимпу «прожал» присвоение «Светофору» звания генерал-майора, за что В. Кожокару пришлось отрабатывать два года советником у занимавшего в то время пост генерального примара молдавской столицы Дорина Киртоакэ - племянника М. Гимпу.

В 2013-2018 годах Кожокару являлся заместителем директора НЦБК. Эту завидную должность он получил, воспользовавшись протекцией Гимпу, Филата, а также окружения Плахотнюка. Работая на этом посту, полностью перешёл под контроль последнего. На основании указаний, поступающих непосредственно от олигарха либо через Константина Ботнаря («Костя-Барсетка») организовывал сбор и документирование компрометирующих сведений в отношении политических противников этой группировки. Команда олигарха использовала «Светофора» в рейдерских атаках для бесчестного отъёма бизнеса у крупных молдавских предпринимателей («Тирекс Петрол», «Проимобил», сеть аптек «Ориент», «Эндис Пицца» и т.д.).

Несмотря на лояльность олигарху, в 2018 году был уволен за регулярное пьянство и прогулы.

Примечательно то, что к директору НЦБК Руслану Флоче «Светофор» относится пренебрежительно, в своём окружении называет его «щенком со связями». Поэтому в случае назначения Кожокару без сомнения попытается «подмять» нынешнего директора Центра под себя в интересах В. Плахотнюка.

«Позор молдавского народа!» - так в молдавском политикуме уже окрестили очередную попытку проникновения во власть сторонника беглого олигарха.

Вместе с тем, обращает на себя внимание, что в конце сентября т.г. в НЦБК прошло заседание, на котором обсуждались борьба с коррупцией, результаты расследования кражи миллиарда из молдавской банковской системы, другие вопросы. На этом заседании абсолютно свободно присутствовал заместитель посла США в Молдове Мартин Макдауэл. Почему? На каком основании? Может это в рамках обмена опытом? И наш посол в США также свободно может присутствовать на совещаниях тамошних борцов с коррупцией?

Примечательно: главой Центра по борьбе с коррупцией избран бывший генеральный секретарь президента Молдавии И. Додона Р. Флоча. В то же время на должность его заместителя продвигают сторонника беглого олигарха, выполнявшего приказы главаря преступного режима. Работу данного ведомства отслеживают американские дипломаты, которые как к себе домой ходят на заседания НЦБК. Напомним – В. Плахотнюк скрывается в США. Вряд ли В. Кожокару с американцами станут преследовать беглого олигарха. Если Р. Флоча не с ними, его с лёгкостью «задавят». Вопрос – куда смотрит «антиолигархическая» правящаяся коалиция и президент страны И. Додон.

Недавно посол США с той же лёгкостью посетил Национальное Агентство по регулированию энергетики, в тот же день посольство США в официальном заявлении высказало свои замечания в связи с конфликтом в молдавской судебной системе…. Зачем нам, в таком случае, правительство, «независимые» агентства и суды? Быть может, функции министров и судей будут исполнять сотрудники посольства США? Заодно и сэкономим за счёт Вашингтона бюджетные средства. Поназначаем В. Кожокару и ему подобных. Вместо американского наместника В. Плахотнюка введём режим прямого управления из посольства США.

Призываем парламент, правительство и президента Молдовы сделать правильный выбор во благо нашего народа – не допустить возвращения во власть «верных псов» олигарха.

Михаил БОРОДИНСКИЙ