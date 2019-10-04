Премьер-министр Санду: Соглашение об ассоциации с ЕС нужно нам, гражданам Молдовы

Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду сегодня встретилась с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает ТРИБУНА, на пресс-конференции Майя Санду уточнила, что Федерика Могерини вернулась в Кишинев через 5 лет, 1 месяц и 2 дня, и визит европейского чиновника такого высокого ранга является доказательством того, что Молдове удалось повернуться лицом к ЕС.

«Несколько дней назад на заседании Совета по ассоциации мы обсудили повестку дня реформ и перемен, которые мы должны провести, с которыми должны работать в первую очередь для повышения уровня жизни граждан, а также для выполнения обещаний, данных европейским институтам, чтобы мы могли продолжать получать поддержку. Мы продолжили эту дискуссию сегодня в Кишиневе. Мы получили заверения в том, что ЕС и впредь будет на нашей стороне, на стороне граждан, на стороне справедливости. Мы надеемся активизировать наше сотрудничество и, очевидно, я понимаю, что мы здесь должны выполнить наши обязательства, чтобы иметь возможность увеличить поддержку ЕС на благо граждан Республики Молдова», – сказала Санду.

По словам премьер-министра, они также говорили о борьбе с коррупцией, о реформе правосудия.

«Мы обсуждали, насколько сложно, и ЕС рядом нами. Сегодня для Республики Молдова внутренняя и внешняя политика неразделимы. Соглашение об ассоциации с ЕС – это не просто соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предоставляется поддержка. Это документ внутренней политики, документ реформ для Республики Молдова. Прежде всего Соглашение об ассоциации нужно нам, потому что все включенные в него меры приведут к повышению уровня жизни граждан. Мы по-прежнему очень полагаемся на поддержку ЕС, на продолжение политики соседства и более амбициозное видение для таких стран, как Республика Молдова, которые в один прекрасный хотят стать частью ЕС», – сказала Санду.

Андриана Кептине