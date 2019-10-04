НБС: в Молдове проживает 558 400 пенсионеров. Демографическое старение продолжает расти

В начале этого года в Республике Молдова насчитывалось 558,4 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет более 20% от общей численности населения. В то же время около 60% от общего числа пожилых людей составляют женщины. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики (НБС), каждое третье лицо – это люди в возрасте от 60 до 64 лет, а более 11% составляют люди старше 80 лет.

Доля людей чей возраст превышает 60 лет постоянно увеличивается. За последние 5 лет доля пожилых людей в возрастной группе 65-69 лет заметно увеличилась – более чем на 11%.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом коэффициент старения населения увеличился на 3,3%, что соответствует высокому уровню демографического старения. В то же время, женское и мужское население стареет по-разному. Коэффициент старения женского населения составляет 23,8% по сравнению с 17,5% для мужчин.

«По данным Национальной кассы социального страхования, на 1 января 2019 года число пенсионеров составляло 703,9 тысячи человек, в том числе 21 400 сотрудников правоохранительных органов. Около 75% всех пенсионеров являются пенсионерами по старости. Из-за превалирующего пожилого населения и разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин 70,6% от общего пенсионного возраста составляют женщины. Люди в возрасте 60 лет и старше – это около 91% от общего числа пенсионеров по старости, 67,7% из которых составляют женщины», – говорится в докладе НБС.

Средний размер пенсии по старости на 1 января этого года составил 1643,7 леев, увеличившись на 12,8% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2014 годом – на 47,5%. Средний размер пенсии по возрасту для мужчин составляет 1940,1 лея, а для женщин 1520,2 лея.

В августе НБМ сообщило, что поколение молодежи в Молдове неуклонно уменьшается. За последние годы численность населения в возрасте от 14 до 19 лет сократилась на 58,2 тыс. человек: доля этой категории в общем числе молодых людей снизилась с 24,6% на 1 января 2014 года до 22,8 % на 1 января 2019 года