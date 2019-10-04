Мужчинам следует отказаться от алкоголя за полгода до зачатия ребенка, - ученые

Будущим отцам следует избегать приема алкоголя за шесть месяцев до зачатия ради защиты своего ребенка от развития врожденных пороков сердца.

К такому выводу пришли ученые из Центрального южного университета в Китае – иначе ребенок рискует получить порок сердца. Исследование было опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Алкоголь — известный тератоген и его употребление во время беременности может приводить к множеству пороков развития. Однако ранее исследования влияния алкоголя на риск развития пороков сердца были в основном сосредоточены на матерях. Китайские исследователи решили обратить внимание и на отцов.

Они изучили 55 работ, посвященных здоровью почти 350 тысяч детей из разных стран. У 42 тысяч был обнаружен врожденный порок сердца. Анализ факторов, которые могли бы повлиять на риск, показал: важную роль в развитии заболевания играло употребление алкоголя родителями в период перед зачатием.

Регулярное употребление алкоголя в течение трех месяцев перед зачатием со стороны отцов повышало риск развития порока сердца у ребенка на 44%, со стороны матери — на 16%.

Регулярное употребление мужчиной более пяти порций алкоголя за раз повышало риск на 52%. Риски со стороны женщины оставались прежними. Когда пары планируют завести ребенка, мужчинам следует воздерживаться от алкоголя на протяжении хотя бы полугода, предупреждают исследователи. Женщинам они рекомендуют отказаться от спиртного еще раньше, а также не употреблять его во время беременности.

- Пьянство со стороны потенциальных родителей – это высокий риск не только родить ребенка с пороком сердца, но и нанести серьезный ущерб их собственному здоровью, — предупреждает доктор Цзяби Цинь.

По данным ученых, пороки сердца встречаются у каждого сотого новорожденного. Их причиной становятся как генетические, так и внешние факторы. Риск повышен при инфекциях у матери во время первого триместра беременности, хронических заболеваниях матери, пожилом возрасте одного из родителей, а также при наличии у одного или обоих родителей вредных привычек.

Большинство пороков сердца приводят к сердечной недостаточности. Также они повышают риск развития пневмонии, инфарктов, стенокардии, анемии, бактериального эндокардита. Зачастую единственный способ лечения — хирургический.

- Основные механизмы, связывающие употребление алкоголя родителями и врожденными пороки сердца у детей, неясны и требуют дальнейших исследований. Хотя наш анализ имеет ограничения, он все же указывает на то, что при планировании семьи и мужчины, и женщины должны отказаться от алкоголя, — говорит доктор Цинь.

Врожденные пороки сердца являются наиболее распространенными дефектами, и каждый год поражают примерно 1,35 миллиона детей.