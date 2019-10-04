Директора «Chişinău Gaz» отправили в отставку?

В СМИ появилась информация об отставке директора компании «Chişinău Gaz» Руслана Гарбалы.

Сегодня,3 октября, об этом сообщил портал TV8.md со ссылкой на связанное с ДПМ движение «Новая Гагаузия». Источник расценивает решение как «борьбу с демократами».

Руслан Гарбалы является членом движения «Новая Гагаузия» и депутатом Народного Собрания в Комрате.

Пресс-секретарь компании «Chişinău Gaz» Надежда Вербицки отказалась комментировать это сообщение, уточнив, что завтра компания выпустит пресс-релиз по этому поводу.

Ранее в компании «Молдовагаз» произошли отставки. Как сообщил председатель административного совета «Молдовагаз» Вадим Чебан, некоторые сотрудники уже были освобождены с занимаемых должностей, а других еще ждет эта участь. Он также отметил, что предприятие ждет много изменений, которые призваны повысить эффективность, конкурентоспособность и прозрачность компании.