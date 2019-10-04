Рынок недвижимости в Кишиневе растет, но цена за квадратный метр пока не меняется

В сентябре 2019 года средняя стоимость 1 кв. м. на квартиры в Кишиневе не изменилась, продолжая держаться на рекордной за последние несколько лет отметке в 533 евро.

Как сообщает биржа «Lara», средняя стоимость 1 кв.м жилой площади в Кишиневе в сентябре составила 533 евро. Таким образом, установившаяся после июльского скачка цена держится уже третий месяц. По сравнению с началом года рост 1 кв. м жилой недвижимости составил 13 евро – в апреле она поднялась сразу на 5 евро, затем прибавила по 4 евро в мае и июле.

Так, стоимость 1 кв.м. площади в 1-комнатных квартирах в сентябре составляла (по убыванию цены): в Центре – 598-664 евро, на Рышкановке – 592-624 евро, на Ботанике – 588-629 евро. Выросли также цены на 1-комнатные квартиры на Буюканах – до 579-5591 евро и на Чеканах – до 499-601 евро за 1 кв.м.

Цена на 2-комнатные квартиры за кв. м. по районам по мере убывания составляла: в Центре – 553-612 евро, на Рышкановке – 552-585 евро, на Ботанике – 494-594 евро, на Буюканах – 534-562 евро, на Чеканах - 467-560 евро.

Цена 1 кв. м. в 3-комнатных квартирах: в Центре - 475-538 евро, на Рышкановке – 462-513 евро, на Ботанике – 458-508 евро, на Буюканах – 466-475 евро и на Чеканах – 403-478 евро.

Как отмечают эксперты, несмотря на незначительный рост цен, на столичном рынке недвижимости прослеживается некоторый рост и эта тенденция сохраняется. Тем более что предложение увеличивается, по данным Национального бюро статистики, в первой половине года было сдано в эксплуатацию 3676 квартир и индивидуальных домов, площадью 271,1 тыс. кв. м, что на 30,3% выше уровня, зарегистрированного в тот же период предыдущего года.

В то же время в 2019 году коммерческие банки предоставили населению кредиты на недвижимость на сумму около 1,8 млрд леев, что сопоставимо с кредитами, выданными физическим лицам за весь 2018 год. По данным НБМ, в январе-июле прошлого года кредиты на недвижимость, предоставленные банками населению, составили только 822 млн леев.